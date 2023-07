Entre la basura que tiramos a diario, unas 45 toneladas podrían ser recicladas

Hace algunos años comenzó a reforzarse nuevamente en Oberá, la idea del reciclado y de la separación de la basura. La colocación de Eco Puntos en diferentes secciones de la ciudad fortalecen este objetivo y actualmente se recoge entre 16 y 17 toneladas por día en los ECO puntos mas grandes, aunque varía de acuerdo al clima.

A poco más de 2 años de colocarse estos Ecopuntos, de los cuales hay cuatro instalados desde el ámbito municipal màs los colocados por instancia privada, todos funcionan muy bien. «Ahora, hay un quinto que se está armando por la avenida picada Argentina en el barrio de 100 hectáreas», explicó Santiago Frick, encargado de GIRSU(residuos sólidos y urbanos y los ecopuntos de la ciudad) que depende de la Dirección de saneamiento ambiental.

«Hay una gran aceptación en general con los vecinos de la zona de cada lugar donde está el ecopunto, se trabaja muy bien sobre todo con los dos más grandes que tienen atención personalizada y que están en la plaza San Martín y Malvinas y el que está en la Municipalidad que utiliza principalmente el personal municipal», dijo Frick.

Mencionó que «se recepciona todo aquello que si se entierra no se degrada, es decir lo que no es orgánico, lata, papel, cartón, bolsas, plásticos, electrónicos, electrodomésticos fuera de uso, chatarra, todo se puede llevar a ese eco punto y luego se ve en la planta de separación dónde va cada cosa que tiene reciclaje directo. Hay cosas que por ahí no se pueden utilizar siquiera para reciclaje, todo eso se evalúa en el lugar, pero en general todo tipo de material se recibe», sostuvo.

Indicó que «los meses que hay mucha lluvia baja la recolección ,pero cuando la lluvia amaina, rápidamente la gente acude otra vez y en general estamos entre 6 y 7 toneladas por mes en la Plaza Malvinas, mientras que en la Plaza San Martín se recolecta unas dos toneladas más, o sea entre 8 y 9 diariamente», precisó

Existe una empresa qaue se encarga del procesamiento posterior a quienes ya se le entregó actualmente 3 toneladas de cartón, media tonelada de chapa liviana, dos toneladas y media de vidrio, 600 kg de Pet (botellas de gaseosas),otros 175 kg de stretch, lo que viene empaquetando a productos de MercadoLibre y demás y 120 kg de latas de aluminio. «Parece poco 600 kg pero en cantidad son 12 mil unidades», mencionó Frick para dar idea de cantidades.

«El papel si, necesitamos acopiar 20 toneladas para que vengan a buscar y hay otros como el tergopol que todavía no tenemos un mercado de comercialización», sostuvo.

Lo llamativo es que-según Frick- «todos los días generamos por lo menos medio kilo de material por persona que podría ser reciclable, esto hace 40 o 45 toneladas por día que va con destino al relleno sanitario y que podría ser reciclado, pero va con la basura domiciliaria»

También remarcó que todo el proceso «empieza con un compromiso del ciudadano, no con un accionar del estado, es una práctica, una costumbre ciudadana que es acompañada-en todo caso- por una política de estado», finalizó