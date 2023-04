En Jardín América, una niña habría sido abusada dentro de su escuela

Un hecho de abuso a una niña de 7 años se habría perpetrado este viernes por la tarde en una escuela de Jardín América y está bajo sospecha personal de la institución. La niña debió ser derivada a un Hospital de Posadas y sometida a intervención quirúrgica

La madre de la menor de 27 años, oriunda de la misma localidad, habría denunciado la situación a la Comisaría de la Mujer, quien dió intervención a la Justicia. Ya hay demorado un joven de 19 años que se desempeñaría en la institución educativa. Según se supo, el horrible hecho, habría ocurrido dentro del establecimiento, según relató la madre a quien dieron aviso las mismas autoridades educativas. «una maestra y la Vicedirectora me pidieron las acompañe a la escuela, ellas fueron a buscarme a mi casa, porque había que llevarle a mi hija al Hospital porque según me dijeron, se había lastimado en Educación Física», explicó la madre.

Sin embargo, al llegar a la escuela y ver a su hija se dió cuenta que su guardapolvo estaba manchado de sangre y la niña refería mucho dolor. «La llevamos con las docentes al hospital y cuando los médicos la vieron la encontraron mal, ella me dijo que un profesor de la escuela le ayudó a hacer la tarea y luego la llevó a pasear a un cuarto cerca del jardincito, pero no me decía que le pasó, solo lloraba. Después le dijo a la Doctora que se había caído en el pasto. Allí la derivaron al Hospital de Posadas».

El estado de shock de la niña impidió mayores datos y luego de la intervención de la Justicia de Instrucción, que subroga el Dr Osvaldo Lunge, se procedió a la detención de un joven de 19 años que se desempeña en la escuela. Asimismo, se habría secuestrado ropas de la menor al tiempo que se profundiza la investigación.

La niña, en tanto, se recupera de la intervención y sigue con asistencia psicológica y médica en compañia de su madre en el nosocomio.