El Fútbol Femenino cumplió con el programa de partidos

En el Enrique Speyer de Leandro N. Alem, se disputó la segunda fecha de las categorías Sub15 y Reserva. Durante la mañana jugaron los equipos de la categoría juvenil y por la tarde los equipos de la Reserva.

En Sub 15, las primeras en salir a la cancha fueron Atl. Campo Grande y Olimpia, partido que terminó en victoria para las del Rojo del Tiro Federal con un rotundo 4 a 0. Luego se enfrentaron Ex Alumnos 185 y Atlético Iguazú, que finalizó igualado en cero. Finalmente se enfrentaron Atlético Alem y Racing de Villa Svea, saliendo victoriosas las locales con un 3 a 1. Libre: Atlético Oberá

Posiciones: Atlético Alem (6), seguido por Ex Alumnos 185 (4), Olimpia (3), Atlético Iguazú (2), Atlético Oberá (1), Atl. Cpo. Grande (0) y Racing de V. S. (0).

En Reserva, Olimpia y Ex Alumnos 185 no se sacaron diferencias y terminaron igualando el encuentro 2 a 2. Por su parte, Atl. Campo Viera venció a Atl. A. del Valle por 1 a 0 y Atlético Alem se hizo fuerte de local y derrotó 2 a 0 a Atlético Oberá. Libre: Racing de Villa Svea.

Posiciones: Olimpia (4), Atlético Alem (4), Atl. Campo Viera (4), Racing de V. S. (3), Ex Alumnos 185 (1), Atlético Oberá (0), Atl. A. del Valle (0).

Puntapié inicial para la Primera

En las canchas del club Olimpia y de Racing de Villa Svea, se disputaron los partidos de la Primera División. Por la zona A, en cancha de Racing de Villa Svea, Atlético Oberá venció a Atlético Aristóbulo del Valle 10 a 0 con cuatro goles de Debora Rodríguez, dos de Marian Mendoza, tres de Yaquelin Gómez y uno de Tamara Machado. Atlético Alem venció a Atl. Campo Grande por 2 a 1. Tamara Pereira abrió la cuenta a favor de las Decanas de Leandro N. Alem, pero Antoniana Santa Cruz logró el empate con un golazo de tiro libre. Antonela Maleza convirtió el gol de la victoria. Por su parte, Racing de Villa Svea superó a River de Villa Bonita por 2 a 1. De penal, Aylen Chemes anotó el primero para la academia. Lo empató Victoria Portinho y fue Chemes quien convirtió el segundo para las locales.

En cancha del club Olimpia se disputaron los partidos de la Zona B. Ex Alumnos 185 vencía a Atlético Campo Viera 3 a 2 al cierre del primer tiempo, pero las tealeras lo dieron vuelta y terminaron ganando el partido 6 a 3. En tanto que Olimpia venció a Atlético Iguazú por 2 a 1. Candela Arrúa de penal y Yamila Araujo anotaron para las Leonas de Tiro Federal, luego, de taco, descontó Anabela Dutra. Libre quedó River de Santa Rita, que deberá esperar a la próxima fecha para su debut en la Liga Regional Obereña de Fútbol.

