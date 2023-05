El Celeste listo para recibir a Boca

El Oberá Tenis Club recibe a Boca este sábado a las 11.30 en el inicio de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, temporada 2022-2023. El estadio estará a pleno, ya que las entradas prácticamente se agotaron.

«Es una linda serie, linda para jugarla, ante un gran equipo, que está jugando a un gran nivel y tiene jugadores de experiencia» expresó Nicolás De Los Santos, capitán del Celeste. «Pero nosotros también tenemos lo nuestro, por algo terminamos entre los cuatro primeros» agregó.

Para el capitán de OTC es fundamental dar el primer paso, dijo además que confía en el equipo y que quieren ir por más. Estoy feliz con la temporada del equipo, pero quiero más. Confío plenamente en OTC y creo que tenemos con qué dar pelea» afirmó. «Tenemos un gran cuerpo técnico que está en todos los detalles y trata de sacar lo mejor de cada jugador».

El segundo juego será nuevamente en el estadio Luis Augusto Derna, el lunes 8 a las 21. Luego se jugará en la Bombonerita, jueves 11. De ser necesario cuarto juego, será el sábado 13, en mismo escenario. Si hay igualdad, la cita decisiva se jugará en Oberá el martes 16.

En los otros cruces de cuartos se enfrentan Instituto vs Riachuelo, inicio de la serie el domingo 7. Quimsa vs Regatas, desde el lunes 8 y Gimnasia vs Obras, domingo 7.