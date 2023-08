Desbarataron un desarmadero de motos robadas

A partir de investigaciones efectuadas por personal policial de varias divisiones y por orden del Juzgado de Instrucción n 2, se realizaron en la jornada de este miércoles, tres allanamientos en el marco de una causa por hurto/ robo de autopartes y motos en la ciudad, además de documentaciones apócrifas y pedidos de secuestros de estos vehículos.

Los operativos se realizaron en lugares que vinculan a un hombre de 31 años con estos hechos, en algunos casos su propia vivienda.



Es asi que en el primer allanamiento en calle Tucán se secuestraron documentaciones apócrifas y tres motos sin dominio, o que no estaba inscripta, con motor que no correspondía al rodado o con pedido de secuestro.

En el segundo operativo donde funciona un lavadero de autos, se secuestraron chapas patentes de un vehículo Logan que tenía pedido de secuestro en CABA y 3 dominios más de vehículos que no se encontraban en el lugar

En el tercer allanamiento en un inquilinato no hubo mayores resultados, al tiempo que tampoco se dio con el paradero del hombre investigado en la causa.

Se sigue con la investigación al tiempo que todos los datos y elementos fueron puestos a disposición de la Justicia.