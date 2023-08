Camionetas cargadas con cigarrillos atropellaron móvil de Gendarmería mientras se daban a la fuga

Dos personas fueron detenidas por el hecho. Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas.

Efectivos pertenecientes al Grupo “Santo Pipó”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”, se encontraban dando cumplimiento a la Orden de Operaciones del Comando de Región VI, por medio de Actividades de Control y patrullas circunscriptas a las zonas aledañas a la localidad de Jardín América.

En horas de la tarde del martes, un grupo de efectivos se encontraba desarrollando Actividades de Prevención y Control sobre el trazado del Ruta Provincial Nº 223, a la altura de la colonia Cuñá Pirú, procedieron a realizar señas para que una camioneta que se aproximaba aminore la marcha. El rodado, haciendo caso omiso, acelera su marcha y embiste en su parte frontal al móvil de la Fuerza que se encontraba estacionado sobre la banquina. Producto de la alta velocidad y violenta maniobra, la camioneta que causa el siniestro pierde el control y detiene su marcha abruptamente contra una arboleda a la vera de la ruta.

Producto del rápido accionar de los gendarmes, ambos ocupantes fueron detenidos en el lugar. Asimismo, el conductor a cargo del móvil institucional, quien se encontraba en su puesto de conducción al momento de recibir el impacto, no sufrió lesiones.

Cabe resaltar que, detrás de la camioneta accidentada, un segundo vehículo que venía detrás evadió el control, el cual aceleró tomando la Ruta Provincial Nº 7 con dirección a Jardín América. Este hecho motivó alertar a los controles y patrullas que se encontraban operando en la zona, logrando visualizar el vehículo evadido en la intersección de la Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Nacional Nº 12. Dirigiéndose con dirección sur sobre la arteria nacional, el conductor abandona el rodado y emprende huida a pie en una zona montuosa cercana a la localidad de Santo Pipó. Pese al intenso rastrillaje montado sobre la zona, el individuo fugado no fue habido.



Ante la presencia de testigos, se procedió a inspeccionar ambos vehículos, constatándose en su interior un total de 29.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, distribuidos en 58 cajas, los cuales se encuentran valuados en $ 10.360.460,44.

Ambos vehículos utilizados en el ilícito poseían pedido de secuestro activo por robo en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, disponiendo el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero”, así como de los rodados utilizados, totalizando $ 35.283.360,40 en elementos secuestrados. Asimismo, ambos ciudadanos involucrados quedaron en libertad supeditados a la causa.