Aumenta la preocupación de productores yerbateros por DNU de Milei respecto al INYM

Si bien ya existe un planteo en el ámbito legal, hecho por referentes productores yerbateros en cuanto al DNU del presidente Javier Milei con un recurso de amparo solicitado,exclusivamente por funcionamiento del Inym la preocupación crece todos los dias, porque no hay acción legal positiva y las fechas de cosecha y demás tienen tambien plazos.

Según Cristian Klingbeil-productor y militante de Milei en campaña- «seguimos juntándonos por zonas, se esta recabando firmas en contra del DNU de Milei, hay asambleas pequeñas que se efectúan, la gente decidirá como continuar y esas asambleas sirven para informar además de los pasos que se dan», expresó.

Dijo que «el sector yerbatero está levantando temperatura, gente que votó a Milei y gente que no, tanto en Ruta 14 como Ruta 12, por ahora tratamos de lograr algo en la via legal, como lo hizo la CGT pero si no se logra, veremos qué se hace», aportó el dirigente yerbatero.

Recordemos que, según lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei, el INYM quedará reducido a una agencia de promoción y desarrollo únicamente, eliminando el inciso R del Artículo 4 de la Ley que es la que más impacta en la actividad y que trata sobre la fijación de precios, para de esta manera equilibrar la oferta y la demanda, incluso con cupos para nuevas plantaciones.