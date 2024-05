Apertura de Fútbol: resultados, pendientes y próximos partidos

El pasado viernes comenzó a disputarse la 4ta fecha del torneo Apertura 2024 «Rafael Bidá», con el partido entre River de Santa Rita y Atlético Oberá, donde el Decano Obereño se impuso por 3 a 1. En Cuarta División fue victoria del local por 1 a 0.

El sábado se jugó el partido entre Atlético Campo Viera y Olimpia/San Antonio en 4ta División, con victoria de los pibes del Rojo del Tiro Federal por 3 a 1. El domingo, debido a las condiciones climáticas, se suspendieron varios partidos. Solo hubo fútbol en Campo Viera, con el duelo entre Independiente y River de Villa Bonita, que resultó en empate 1 a 1. El miércoles 1° de mayo se recuperó un partido pendiente, correspondientes a la 2da fecha del Torneo entre Independiente C. Viera vs. Atlético Iguazú de Leandro N. Alem, con resultado 2 a 1 a favor del local.

Si bien quedan partidos para estar al día, se programó para el próximo fin de semana la 5ta fecha aunque solo se jugará en una zona, para que la otra se pueda actualizar.

Los pendientes

Aún queda por jugarse el partido de la 2da fecha entre River de Villa Bonita y Atlético Oberá.

En tanto que de la 4ª fecha quedan los partidos de la Zona A: Atlético Alem vs. AEMO y Ex Alumnos 185 vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Mientras que por la Zona B falta jugarse Atlético Iguazú vs. Racing V. Svea.

Lo que sigue: 5ta fecha

Pero solo se jugarán los partidos de la zona A, ya que la zona B adeuda varios partidos y deberán ponerse al día antes de disputar su última fecha.

*Atlético Aristóbulo del Valle vs. Atlético Alem. Domingo 05- 14 hs. Cuarta División / 16 hs. Primera División. Compl. Dep. A. del Valle

*AEMO vs. San Martín – domingo 5. 16 hs. Estadio Rodolfo Lobo Fischer.

*Olimpia/San Antonio vs. Ex Alumnos 185. Sábado 4. 16 hs. Cuarta División. Estadio Juan Prats Ribas.

Libre: Atlético Campo Viera