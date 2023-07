Alquileres: complicada situación en Oberá con falta de ofertas

Oberá creció en población y también en cantidad de estudiantes que con tantas ofertas universitarias eligen la ciudad para seguir sus estudios, pero este crecimiento no va de la mano con la oferta de departamentos y casas en alquiler. Según Daniel Losavio, propietario de inmobiliaria «falta un 100% de lo que existe, porque la demanad es amplia. Hoy no tenemos nada en alquiler», apuntó.

«En general Oberá no es diferente a lo que está pasando en otros lugares, porque se ha convertido en una ciudad estudiantil y de servicio, se fueron agregando carreras universitarias y no se fue construyendo en relación a la cantidad de estudiantes que estaban llegando, ocurrió que lo que antes ocupaban monoambientes de un dormitorio hoy utilizan departamento de dormitorios que comparten entre dos o mas y esto restó lugares para familias», explicó.

Dijo que «no hay viviendas intermedias de 60 a 70 mil, ya no se consigue, no hay, porque incluso los mono ambientes rondan 35 o 40 mil por mes, está muy complicada la situación», precisó

Losavio añadió que «incluso cuando deroguen esta ley que existe ahora y que complica a todo el mundo, aún liberándola no va a mejorar mucho porque el propietario quiere sacarle el mayor jugo posible a lo que tiene y esto no va de acuerdo con el salario o el sueldo del inquilino, que en Misiones es bajo»

Expresó que «la ley no permite contratos menores a 3 años, no se puede ajustar más que una vez por año y tampoco se puede ofrecer garantía cuando no se alquila por inmobiliarias, si bien muchas veces se alquila a través de particulares de esta manera, después vienen las complicaciones ya que la mayoría de la gente no está en condiciones de facturar y con ello la garantía se pierde».

«Si la casa o el departamento no tiene medidor propio de luz, tenés que pagar $100 mil para poder bajar un medidor de luz, lo que elva el costo», puntualizó.

Finalmente indicó que «creo que hoy estaría faltando un 100% más de edificios, departamentos o casas para alquilar de acuerdo a la demanda que existe».