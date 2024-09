Todo influye y todo sirve

¿Vos qué crees?

¿Estamos todos separados?

¿Lo que pasa con el clima es algo ajeno a nosotros?

¿Qué responsabilidad tenemos? ¿la tenemos?

Nuestros ancestros y muchas tribus, usaban la observación del clima, la posición del sol, etc. para realizar los cultivos y saber aprovechar el clima, el suelo para la producción de alimentos.

Ustedes me dirán ¿qué tiene que ver todo esto con las emociones?

Cada vez que estoy desequilibrada, no encuentro un motivo visible en lo que estoy sintiendo, busco que está pasando con los planetas. Busco información sobre astrología. Y siempre que haya luna llena en…. Tal signo o planeta, afecta a mi sentir.

Una de las conversaciones “vacías”, para rellenar los silencios, es hablar del clima. La típica respuesta, el tiempo está loco, ya no sabés cómo salir a la calle, acá es Misiones puede llover, hacer calor y helar a la noche en un solo día, exagerando un poco. Y ¿ustedes creen que nosotros no tenemos influencia en eso? Yo digo: “el tiempo está como nosotros”, cambiando, adaptándose a otro tipo de frecuencias vibracionales. Todas esas emociones que vamos liberando, entendiendo hace que la energía del TODO se transforme. Todavía no es del todo estable, ya que como les digo, la individual impacta en lo colectivo y viceversa. Es decir, yo puedo trabajar mucho en mis emociones y bienestar espiritual, pero lo que le pasa a la mayoría va a impactar en mí. Y TODO lo que yo haga, sienta y piense impacta en los demás, en todo el cosmos. Porque ya les dije que estamos todos unidos por hilos invisibles.

Esta consciencia de unidad, es lo que tenemos que incorporar como nuevo paradigma.

Hasta ahora la mayoría de las personas creen que lo que hacen, dicen o piensan queda solo en ellos. No pasa nada. Y la verdad es que no es así. Generalmente es todo lo contrario. Todo eso que hacemos, decimos y sentimos impacta primero en nosotros. Desencadenan una serie de emociones que hace que mi cuerpo mande señales al cerebro y ahí surgen los pensamientos, atrayendo las mismas situaciones una y otra vez a mi vida.

Esas emociones son energía. Podemos demostrar una apariencia, una máscara ante las demás personas, pero lo que sentimos es lo que las demás personas captan. Lo invisible.

Por eso digo que el camino de cada persona es personal, individual porque lo que es bueno para mí no es bueno para los demás o no les sirve. Y hacer nuestro propio camino no es sencillo porque nadie nos enseñó a lidiar con la frustración, el error como parte del proceso de vida.

Buscar lo que te sirve. Lo que te hace bien para cada situación, saber qué te pasa y hacer algo al respecto es un trabajo interno, diario. Y toda información sirve para que puedas conocerte un poco más. Gracias a mi curiosidad, encontré recursos como la astrología, Biodecodificación o constelaciones familiares o las más comunes y que las tenemos a disposición como la creatividad, hacer ejercicios físicos, cantar, bailar, cocinar, tejer, etc. En definitiva, conectar con nuestro interior ¿qué tengo ganas de hacer? ¿qué me da tranquilidad? O ¿qué quiero hacer en éste momento?

Y no siempre es lo mismo. De eso se trata, de la experiencia. De sentirte y experimentar los que sucede en tu cuerpo con esa acción. Eso es lo que te va dando información de vos. Te va diciendo lo que te gusta hacer, qué hacer en situaciones similares y, sobre todo, hacerte responsable de lo que estás sintiendo.

Tal vez, es una oportunidad para experimentar actividades nuevas, comenzar algún curso para hacer más de eso que te gusta y te hace sentir bien.

Varias veces me dijeron, cuando pienso en subir material en mi Instagram de Sentir, tenés que hacer videos cortos. La gente no quiere pensar, no tiene paciencia, ahora está de moda los reel cortos y siempre tengo conflicto con eso. Me pregunto ¿cómo podemos adentrarnos en nosotros sin reflexionar, sin parar o hacer una pausa? Entiendo las modas, también mis limitaciones y resistencias en el tema, siendo profe de tecnología no me gusta algunos giros que tomo esta herramienta. Pero también sé, que es un recurso super poderoso para crear y difundir información que nos ayuda a estar mejor. Como siempre les digo a mis alumnos, todo depende el uso que le demos.

Entonces aprovechemos las tecnologías disponibles, para buscar el tipo de información que nos beneficie. Que nos haga sentir mejor. Hoy sabemos que los algoritmos, te tiran la información que más buscas, o de lo que hablas en tu familia o amigos.

De ahí la importancia de saber lo que quiero, cómo quiero ser como persona, si elijo incorporar a mi vida buenos hábitos y si estoy dispuesta/o a realizar esos cambios en mi vida.

Experimenta buenos hábitos. Estos días le propuse un reto a unos estudiantes. Por el mes de septiembre tienen que hacer todos los días buenos hábitos, elegir entre hacer unas respiraciones al levantarse y antes de acostarse, leer algo, aprender algo nuevo y hacer ejercicios. Ellos deben elegir una o varias de estas acciones y registrar en una planilla.

Solo cuando hacemos, estamos interviniendo en nuestro cuerpo y nuestra mente se re cablea de otra manera. Si somos perseverantes en esos hábitos que nos hacen bien, se hacen costumbre y por lo tanto traen grandes beneficios a nuestra vida.

“Crea en Usted, invierta en Usted y nunca dude de Usted.”

Paula Vera

Docente-Coach

Instagram @Sentir._ok