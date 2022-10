Se programó la tercera fecha del Clausura masculino de la Liga Regional Obereña de Fútbol

La L.R.O.F. programó la 3ra del Torneo Clausura 2022 “Gumercindo Nene Montiel” en cuarta y primera división.

ZONA A

Olimpia/San Antonio vs. Racing de Villa Svea– Estadio Juan G. Cáceres

Atl. Campo Viera vs. River de Santa Rita -Club Bowling.

River V. Bonita vs Atlético Alem- Estadio Juan Adelino Juritsch.

Cuarta 14.30 – Primera 16.30 hs

ZONA B

Ex Alumnos 185 vs. Atlético Oberá – Estadio Juan Areco

Cuarta 14.30 – Primera 16.30 hs

AEMO vs. Atlético Iguazú – Estadio Rodolfo Lobo Fischer

Cuarta 15 – Primera 17 hs

Atl. Aristóbulo del Valle vs. San Martín de 25 de Mayo – Complejo Dep. A. del Valle. Primera 16 hs.

