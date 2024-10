Reflexiones entre equívocas y univocas: Indefensión dos (por Juan Oviedo)

La frase es lapidaria “llora como un niño lo que -no has- sabido defender como un hombre”, los que lloran, entonces, no han sabido defender o defenderse, no importa a ¡que!, sino que se muestra a las claras tu “indefensión”, sean quienes sean los que te ataquen, no sabes –defenderte-.

Lo primero, como base de tu indefensión “nace” en ese ignorar de ¿dónde o quien es el enemigo que me atacara?, lo que implica que ese “ignorar” abstrae de tu realidad el encuentro entre las fuerzas que se dan cita en el país, fuerzas antagónicas donde el “choque” de tales fuerzas. te llevaran por delante, por ejemplo, que un trabajador solo le importe su trabajo, su familia y nada más que eso, ¿es válido?, claro que sí.

Pero lo que pasa es que “nadie” te ha explicado la “tensión” existente entre gobierno y el espectro político, económico y social que existe en el país, con decisiones y gestiones que van en contra de tus intereses de trabador, aumento de tarifas, inflación, bajos sueldos, despidos entonces, deberás tener la capacidad de “defensa” ante tales atropellos de lo contrario, termines “llorando” como un niño, por lo tanto la primera defensa está en la hora del voto a “quién” se vota, pero para eso debes “saber” quienes son esos astutos que se te presentarán como solución al –desastre- de la gestión en curso y en campaña, ¡te mentirá!, dice ponerse de tu lado, los mentirosos de siempre van a hablar de “tu” importancia cuando ¡tú! -como trabajador-, configuras la base de la mayor vulnerabilidad de todos, y agreguemos a los estudiantes y empleados estatales.

Por lo cual ¿quién te informará, dirá o enseñará que, si te –equivocas- a la hora del voto, ¡lo sufrirás!, y también, padecer la gestión que por ignorante ¡hubiste de posicionar!, los astutos de siempre te hablarán de la conciencia del voto, pero esa conciencia será si votas a “sus” nombres y sus listas, en el fondo, buscan adoctrinarte, te quieren mantener ignorante, y así, ser presa fácil del “relato” como del “anti” relato, ¿entiendes?, eres esa presa de lo que ellos han creado para que ignorancia de por medio los –beneficies-, recuerda, eres presa del -relato y del anti relato-, entonces, tu lucha no será el llorar ante las cámaras, lagrimear, pedir clemencia etc. “deja” de ser parte del triste uso de los medios que hacen de “tu” dolor y

justificados como noticia, lo muestran.

Tu lucha -no es- salir a las calles para que te peguen y te dejen moretones, porque eso ¡no cambia nada!, ni tampoco el de las asambleas, son acciones simbólicas sin hechos concretos en aquellos que ¡sí! tienen el poder, tu lucha comienza con el dejar de ser ¨¡ignorante! para no volver a votar a quienes te subyugan, porque está claro que no tienes poder, aunque, así te lo quieran hacer creer por más de 70 años, ¿cómo no sucumbir ante semejante relato?, que eres algo, tienes poder y cuanta fruslerías más.

Por eso deja las cámaras y “no llores como un niño, lo que no supiste defender como hombre”, deja al niño, crece, hazte hombre, aprende y parte de ese aprender será, el no sucumbir ante el -relato y el anti relato-.



Juan Oviedo