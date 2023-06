Reclamo por fondos para merenderos

Desde el polo obrero de Oberá reclaman el pago de aportes para el funcionamiento de los 4 merenderos que tiene la organización y que-según Gabriela Lopez- su representante, desde marzo no reciben.

Desde el municipio explicaron que existe un atarso en el pago de fondos de emergencia alimentaria pero que igualmente los 60 merenderos que hace varios años funcionan, lo siguen haciendo con asistencia en general.

«Nosotros tenemos la asistencia en todo Oberá de 60 merenderos que corresponden a diferentes instituciones, esto ya lo tenemos hace varios años y dentro de esto están también los merenderos del Polo obrero, del CCC, de la Iglesia y otras ONG, que son los que otorgan la merienda. En este caso todos los meses se recibe dinero del desembolso de la ley de emergencia alimentaria y en estos momentos hay un retraso pero cuando llega se le asiste, nunca se le dio de baja ni se dejó de dar a nadie», explicó Pablo Ullon, responsable del área en la Municipalidad.

Expresó ademas que «están distribuidos en diferentes barrios, hay algunos que por la densidad poblacional tienen más merenderos que otros, el caso de San Miguel y San José donde se concentran la mayor cantidad. Se ha hecho un relevamiento único de comedores sin merenderos y de acuerdo a la cantidad de chicos se veía la factibilidad de abrir otro, igualmente todo es solidario siempre».

Dijo Ullón que «hay barrios que no son muy populosos y nos solicitaban tres o cuatro merenderos y obviamente ahí no sé no se le otorga, se le mantiene uno solo porque no hay razón para tener otros. Tenemos un control porque se hacen recorridos para saber si es necesario mayor cantidad de comensales o no, cuando lo plantean su responsables y si se constata que sí, ampliamos el margen el número de asistencia también», apuntó

En cuanto a la existencia de un Registro único de comedores y merenderos dijo que es para tener un registro del responsable y para que haya un control porque implica obligaciones también, más allá de que sea solidario.

«Teniendo en cuenta que los merenderos no son como los comedores muchas veces se hacen en las casas particulares, si bien se controla las condiciones de higiene son espacios distintos», apuntó

Mencionó que se ha llevado nutricionistas para que enseñar a los responsables a preparar alimentos y lo que se busca es que tengan su carnet sanitario, cosa que ellos mismos lo han planteado y nos parece que es lo que corresponde».

Sostuvo que aparte de merenderos y comedores tenemos bolsones de mercaderías también que concentra a barriales con asistencia habitacional incluso.