Por 5ta vez robaron elementos en el Salón comunitario del Bº Kindgren

El martes por la noche, inicio del fin de semana extra largo, nuevamente manos anónimas ingresaron al Salón Comunitario del B Kindgren y se llevaron elementos de uso barrial, en este caso, los sanitarios.

«Cuando fuimos el miercoles nos enteramos de la novedad, se habían llevado inodoros y piletas y habia agua por todo el salón, tuvieron tiempo hasta de atar las mangueras de conexión, es increíble como nadie escuchó nada», dijo Carlos Acuña, titular de la comisión vecinal.

Añadió que «ya no sabemos que hacer, estos elementos tienen un valor superior a los 400 mil pesos y ahora no se puede usar el espacio sin sanitarios. Vamos a ver si la Municipalidad nos da una mano, porque la verdad ya no sabemos que hacer», señaló.

Explicó que una de las alternativas es colocar cámaras, y aunque este es un espacio comunitario con muchas actividades, entre ellos el club de abuelos y un NENI, «se tienen que frenar ahora, porque sin sanitarios no se puede. Te da tristeza y bronca, tenemos algunas sospechas de su autoría pero nada mas,» añadió.