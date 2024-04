La Mutual de agua y energía de Villa Bonita cerrará, imposibilitada de pagar la factura de 32 millones que recibieron

«Es un momento muy difícil para nosotros», estamos desesperados, ya no sabemos que puerta golpear», expresó preocupado Carlos Mojziuk, Presidente de la Mutual de agua y energía que provee estos servicios a poco mas de mil socios de este sector de la localidad de Campo Ramón.

Dijo que «Ya adelantamos a la CELO que no podremos pagar ese monto, no tenemos de donde sacar, ya hablamos con el Intendente de Campo Ramón, Jose Luis Marquez Da Silva, la Ministra de Acción Cooperativa y mutuales, con el contador Alegre de Emsa, en Caayarí la semana pasada hablamos con el Gobernador que nos prometió una audiencia para esta semana, pero la situación de la mutual es crítica, con el tremendo aumento que ha tenido en cuanto a la energía eléctrica. Para que entiendan el mes anterior pagamos 8 millones de pesos a la Celo en concepto de energía y hoy (miercoles) nos vino la facturación de 37 millones de pesos»

«Es una locura total, este monto es realmente impactante, 29 millones subió la facturación de un mes a otro y nosotros facturamos a los socios 20 millones de pesos y ahí hay que descontar mantenimiento, obras, personal que también se utiliza este dinero para pagar todo eso, o sea, hay un desfasaje de más de 25 millones de pesos que no sabemos cómo pagar».

Explicó ademas que «Nos toman como único consumidor del municipio a la mutual, no se toman a los Socios en forma individual porque el sistema no les permite desde provincia, teniendo en cuenta que la mutual es una revendedora de energía no le pueden subsidiar a la mutual y por eso pagamos esto. Y eso que ésta mutual funciona hace 46 años, proveyendo de energía y agua ademásde servicio de sepelio», indicó.

Mojziuk precisó asimismo que «No sabemos qué hacer, se nos cierran todas las puertas, nadie encuentra la solución y estamos desesperados, tenemos más de 1000 socios y no vamos a poder seguir proveyendo estos servicios porque si no vamos a seguir endeudándonos. Por más que consigamos dinero para pagar eso este mes, el próximo mes va a ser más o menos lo mismo o más porque se habla de un aumento todavía y ahi será acumulable la deuda»

» Lo peor es que nosotros nunca debíamos a la CELO, teníamos todo al día, con una moratoria con afip y de un mes para el otro, pasamos a tener que cerrar la mutual porque nos vino una factura de energía que no podemos pagar. Incluso estábamos haciendo planes para ampliar la planta de agua porque nos quedó chico para la localidady los socios que tenemos y no sabemos qué hacer ahora», remarcó el dirigente y vecino