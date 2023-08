Podría haber heladas tardías y más plagas, dicen desde el INTA

Desde el INTA, delegación Oberá, a través del Ing agrónomo Sergio Feversani, se confirmó que de acuerdo a los parámetros de su propia estación meteorológica podrían haber heladas tardías en el mes de septiembre. «Nosotros permanentemente estamos actualizando la información de como vienen las ocurrencias, a través de nuestra Estación meteorológica en Cerro Azul, no solo lo que viene ocasionando precipitaciones y colisiones de temperatura sino también un pronóstico extendido hacia unos meses hacia adelante. Justamente, de ahi surge la posibilidad de que pueda haber heladas tardías», explicó Feversani.

Esto se debe no solamente a los cambios climáticos en si sino, de acuerdo al comportamiento del Invierno que ha sido suave con condiciones de baja temperaturas muy leves, que hace suponer que estas probabilidades de las tardías puedan aparecer».

» Años anteriores ya había pasado lo mismo, invierno suave con pocas condiciones de temperatura baja y resultaron heladas tardías en agosto y septiembre, lo que generó complicaciones mayormente en todo lo que tiene que ver con huertas y Yerba mate», precisó.

Dijo además que «el té y la yerba mate ya están empezando a brotar nuevamente y se van a ver afectadas ante esta situación si se presentara la helada, va a condicionar a que la planta que está en un proceso de brotación y crecimiento se vea inhibida o atacada por las bajas temperaturas y se va a tener que recuperar posiblemente después y este cultivo va a demorar más tiempo en hacerlo además», explicó.

Sostuvo que incluso «puede perderse una cosecha y esto implica un costo para el productor, para la industria y en definitiva influye en el circuito comercial, en la economía local».

Mencionó además que se están produciendo muchos cambios «venimos de tres años de falta de agua y precipitaciones, cuando el promedio normal en la provincia es de 1800 o 2000 mm por año, estamos teniendo un déficit de 700 mm por lo que en estos tres años tuvimos un año entero de faltante de lluvia y esto se ve reflejado en los cultivos y actividades, con memor rendimiento en los cultivos y ahora con la niña y el niño tenemos condiciones de que se iba a normalizar las precipitaciones; pero vemos en los registros de que en algunos meses sí pero no de mucha mejoría»

«Esto hace suponer de que estos periodos de sequía prolongado, de falta de precipitaciones, se hacen más acentuados. No tuvimos frío este invierno, lo que se suma a estos cambios y eso se va notando cada vez más».

» Qué podemos aportar nosotros? es la pregunta; para tratar de mitigar estas condiciones no se trata solamente de la deforestación en el Amazonas sino de todo en su conjunto. Tenemos que estar preparados», apuntó.

Respecto a las plagas dijo que «es probable que la falta de frío genere mayor cantidad de plagas, de hecho, el año pasado ya se había dado el famoso rulo en la yerba mate y todos esperaban que haga frío para que el ciclo de reproducción se frene; pero hoy estamos con un nuevo ataque y no hemos salido del invierno o sea, el frío en sí condiciona los ciclos de algunas plagas que atacan nuestros cultivos y al no haber frío hace que claramente estas plagas se presenten en mayor cantidad», mencionó Feversani.