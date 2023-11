Pablo Hassan: Reubicación de 60 familias, obras y puente sobre Ruta 14

El Intendente de Oberá Pablo Hassan explicó los alcances de la reubicación de familias de Calle Bragado de villa Svea, además se refirió al futuro de obras en la ciudad y la situación del puente peatonal ubicado sobre Ruta 14 frente a la Escuela 395.

Hassan sostuvo que » hace mucho tiempo se instalaron familias en esta Avenida que conecta la picada Sarmiento con Avenida Pincen que fue usurpada hace muchos años por algunas familias primero y por unas 60 después, que actualmente están», mencionó

Dijo que «En ese lugar hay familias que se encuentran sobre la avenida y otras que se encuentran en espacios privados, hace un tiempo atrás creo que el año pasado o antepasado, hubo una sentencia de desalojo por parte de los dueños privados de esas tierras ya que muchas de esas casas estan en terrenos privados y recibían la luz de las casas que estaban sobre la avenida. Allí hubo una acción judicial en contra de la Celo que permitió esta situación; el reglamento de uso de la Celo no permite que uno extienda la luz de una casa a la otra por lo que esta entidad está también involucrada en el juicio».

Añadió que «la municipalidad interviene cuando la justicia comunica que se iba a realizar el desalojo que es una acción específica que termina con la orden judicial de un juez para que, con la fuerza de la policía saquen a lass familia que están en un lugar que no les pertenece y queda en manos del estado que hacer con esas familias. En ese caso nosotros como municipio, hemos logrado ayudar a esas familias a que no se produzca el desalojo de manera inmediata con la promesa de reubicarlas y por suerte sucedió de que el caso de los privados cedieron además parte de sus terrenos para estas familias».

Hassan remarcó que esta situación de colaboración del privado, quien dió un amplio informe al Concejo deliberante que aprobó un proyecto de cesión de esas tierras pero con la particularidad de que se trabaje en conjunto con la municipalidad, el privado y la Celo para para realizar este proceso de relocalización. Se acomodó el terreno, la Tierra que se va a dar a cada familia y lo que vamos a hacer es levantar las casas de emergencia, algunas ya se están construyendo para que de a poco de a dos o de a tres, podamos ir reubicando a las familias».

Explicó el jefe comunal que «lo que hay que tener en cuenta es que a estas familias se le va a otorgar esta tierra cuyos títulos se tramitarán y van a poder bajarse el agua y la luz, o sea que será un gran beneficio para ellos teniendo en cuenta que si la justicia actuara serían desalojados y quedarían sin nada».

El barrio a su vez está próximo a una red de agua por lo que en corto plazo podrían conectarse. «Mucha gente critica que se le está construyendo letrinas, pero actualmente tienen letrina y no estamos en condiciones de construir baños instalados, algunos tienen sanitarios instalados que los vamos a trasladar a su nueva ubicación». expresó



En lo que hace obras el Intendente resaltó que «hay una incertidumbre enorme, no se sabe mucho de las decisiones del nuevo Presidente que tiene la postura aparentemente de no realizar obras públicas y en ese sentido hay muchas obras que quedarían paralizadas pero no sabemos más que eso, así que esperamos algún anuncio después que asuma para ver qué hacemos»

Resaltó que cuentan con el dinero para pagar el aguinaldo y para solventar lo acordado con los gremios del incremento del 20% para el mes de diciembre. «Después tendremos que ver el año que viene cómo seguimos», precisó.

En relación al puente peatonal frente a la escuela 395, sobre Ruta 14 que fue construido por Vialidad Nacional y que alertaron vecinos con las lluvias comenzó a desmoronarse parte del cemento dijo que » la unidad ejecutora del municipio ya había visto esta situación hicimos un informe de situación y se elevó a vialidad nacional para que lo revea, pero de todas maneras no corre peligro de derrumbe. Existe una columna a pocos metros antes que impide que eso se caiga por lo tanto no hay peligro», remarcó agregando que igualmente esperan acción por parte de Vialidad.