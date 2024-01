Múltiples Existencias: Como Nosotros (de Gastón Lopez)

Este mundo es gigante y hermoso

Como el tuyo. Como el de todos.

Reímos, disfrutamos, con tristezas y alegrías

Como vos. Como todo el mundo.

Suelo estar triste, la vida me lastima

Como a vos. Como a todo el mundo.

Por momentos me cuesta hablar, pero a veces hablo mucho

Como vos. Como todo el mundo.

Me ponen una etiqueta, olvidando que soy una persona

como todo el mundo.

Me quieren incluir en su mundo

¿En qué mundo?

¿Por qué no existen muchos mundos?

De esos en los que nadie etiqueta,

Nadie mira diferente,

Nadie tiene lastima,

Donde nadie es más ni menos

Donde todos viven y son felices.

Compartiendo, entendiendo

Dando amor.

Como vos. Como todo el mundo.