Múltiples Existencias: ALAGADOS – de Lurian Batista

“A arte de viver da fé

Só não se sabe fé em quê

A arte de viver da fé”

¿O la fe de vivir del arte?

Reconozco que me quede dormida en algunos sueños

Que llego cansada

Que algunos ya nacimos con resaca

Pero de la que tiene memoria

Con la resaca culposa del que dijo antes nunca mas

Como la resaca después del Mundial 76

Como decimos nunca más tanta veces

Como no se cumple

Como desaparecen 43 estudiantes después

Como los padres piden investigadores y forenses argentinos porque tienen experiencia en eso,

y siento una especie de orgullo re cosido que se empieza a despuntar

cuando los que tiene que hablar solo se sientan y se levantan para saludar a tipos con una banda ,

Cuando llena 15 estadios Coldplay, una banda con un tema que habla de reparar

Y eso nomas, es una banda.

Cuando salís a buscar laburo y es a vos quien no te encuentran más,

Cuando hay 30.786 desaparecidos en un país, una banda.

Y nada se repara, y hay una grieta enorme que no se repara,

una banda.

Cuando te quieren prohibir una letra después de prohibirte palabras enteras, nada más

Cuando dijeron con la misma bruteza con la que torturaban esta CANCIÓN habla de morsas y tortugas, déjasela pasar

Una metáfora de asalto

Que todavía dispara

Que aunque hay dinosaurios en la cama

Hay velociraptores libertarios que se levantan en las encuestas

Pero esta es la última de Jurassic park

Entonces pienso que hay que recargar la metáfora,

O mejor no darles tiempo

Porque con el tiempo se les olvida…

Que sea automática

Imagínate que Facebook en lugar de preguntarte que estás pensando

Cada 27 de marzo pregunté

¿Dónde está Mario Golemba?

Reclamar siempre presencia obligatoria ante toda desaparición forzada.

Mario desapareció en el 2008 en dos de mayo,

la última vez que se lo vio con vida fue en una comisaria,

Después

nunca más.