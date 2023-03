Mucho para disfrutar este finde en el Parque con el Festival de Culturas del Norte Grande

Peñas en las casas típicas del Parque de las Naciones, danzas, teatro, música, artes circenses, expresiones de pueblos originarios y gran despliegue cultural de las diez provincias del Norte Grande, se presentan este fin de semana a partir de este viernes en tres escenarios distintos, incluido el anfiteatro Norguss Jacob del Parque. El encuentro, también incluirá talleres, charlas, artesanías y gastronomía, y se transmitirá en directo por la TV Pública. La entrada es totalmente gratuita y dirigida a toda la familia desde las 18 hs.

Programa:

Viernes 3 ( Escenario Aire Libre)

Inicio: 18 hs. Chaque el Circo

Viernes 3 / Escenario Principal

Inicio: 19 hs :Orquesta Folklórica de la Provincia, Ballet CCA – “Difundiendo lo Nuestro”, Músicos Montecarlenses, Ballet Colectividad rusa, Ballet colectividad ucraniana “Barvinok, Evanna Sanz, Tomasito

Hae Kuera-Ñande Kuera, Obra “Por siempre Villa Blosset” Delegación Capital , Peteco Carabajal -Santiago del Estero-. Federico Mercado -malambo-.Los Nuñez y Paola Leguizamón, Camila Acosta y Darío Mondo -chamamé-, Chamamé Kuñá -Corrientes-.Compañía Pasional -tango-.Copleros –Jujuy-.Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento. Tiempo de mujeres Chamameceras. Loreley Benítez Kitegroski y el Quinteto Tangazo. Chingoli y Mario Bofill

Sábado 04 (Escenario Aire Libre)

Inicio: 19 hs. De Misiones al Mercosur: música y danza, Ballet Folk. Fusión Tradicionales Martin Fierro – Patria Mia, Presentación de ATDAM Ballet Corazones Argentinos, Ballet ESDA, Ballet Ucraniano Tryzub

Academia Sumampa, Delegación -Salta- Vale el Trago -Chaco-, Carolina Vidarte y el Trío Porá -Chaco-

Ensamble Milán y Darío Cardozo-Cacho Bernal-Richard Cantero-Frodo Peralta, Rodrigo Vera Trío – Formosa, Los Papachos -Tucumán, La Bruja Salguero -La Rioja-, Fabián Meza y Julieta Hermida

Sábado 04 ( Escenario Alternativo)

Inicio: 17 hs. Oberá Blow Dance -danzas urbanas- Sakados del Tacho -títeres- Instituto Superior de Danzas M.A. Luz Marisa y Marcelo Melgarejo -folklore- RecicloCirco -clown- Grupo “Movere” -contemporánea- Teatro Para Duendes -clown-

Domingo 05 (Escenario Principal)

Inicio: 17.30 hs. Academia Bailá -caribeño Sabor Latino Posadas -caribeño- Gustavo Escobar -malambo-

A.G.M – Johnny y Silvia, Kossa Nostra -títeres-, Chaque el Circo, Ballet Alma Gaucha -Oberá- Murga de la Estación -teatro comunitario-, Ballet Folklórico Municipal – Posadas, Takuareté -circo-, Ballet Inti Suyana – Eldorado, Murga del Tomate -teatro comunitario-, Coro Qom Chelaalpi -Chaco-, Pilar Paredes

Litoral Joaju, “La Patria al Hombro” Ballet Municipal de Wanda, Murga La Curamales

Los C-goVias -Chaco-, Feli Colina, C.N. Malambo Femenino – Sede Misiones, Murga del Monte -teatro comunitario-, Gastón Nakazato, Ceci Simonetti, Araucaria, Japo Fleitas & The Chic Band,

Domingo 05( Escenario Alternativo)

Inicio: 17 hs.Misión Z -teatro- Parque Aire Libre . Murga Golpe de Aire. Paranaguá, Espiral,

Peñas

Viernes 3 • Casa rusa: Negrito Arias – Ñamandú

Sábado 4 • Casa ucraniana: Ezequiel Garrido,La Sabia,

Sábado 4 • Casa Francesa: Músicos invitados

Domingo 5 • Casa Paraguaya: Chapu Domínguez + Mono Trio + Carla Weber

Chino Fronciani.

Habrá además charlas y talleres en la casa Checa organizado por el sector audiovisual

14:00 hs: Conversatorio “Federalización del Audiovisual Nacional: estado actual y desafíos”. La charla gira en torno a números y tendencias del audiovisual en materia de impacto económico, producción, exhibición, formación y legislación. A cargo de Santiago Diehl, Enlace Legislativo del Observatorio Audiovisual del INCAA.

15:15 hs. Presentación del libro “La Primera Mirada, Conversaciones con Montajistas de Argentina”. Organizada por IAAviM, Multisectorial Audiovisual y EDA (Asociación Argentina de Editores Audiovisuales y SAE (Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales), a cargo de Mariana Duran y Nicolás Brukaló. Dirigida a montajistas, directores, trabajadores del sector. El libro propone una variedad de entrevistadxs que dan su perspectiva singular, permitiendo sumergirse en las reflexiones ontológicas del oficio. Los autores comentan que “Lo intuitivo y lo racional están tan intrínsecamente relacionados al montaje que es imposible separarlos de quienes llevan adelante esa tarea. No hay una fórmula del éxito para el buen montaje, sino que cada historia tiene una manera particular en la que necesita ser contada. Cada montajista tiene una mirada personal acerca de la profesión y de cómo llevar adelante su trabajo, relacionada no solo con sus experiencias profesionales previas sino también con su propia manera de habitar la realidad”.

16:30 hs. Charla: Dirección de Fotografía en Cine y Audiovisual a cargo de Milagros Chain. Organizada por IAAviM, Multisectorial Audiovisual y SICA AMPA. Dirigida a técnicos, directores y trabajadores del sector en general. La charla tiene como objetivo principal dar a conocer el rol de Director/a de fotografía cinematográfico/a. Su labor tanto artística como técnica. Desarrollo de proyecto: etapa de pre poducción – rodaje – postproducción. Relación con su equipo, roles, responsabilidades y tareas. Interacción con otras áreas.

17.45 hs. Capacitación gremial integral para los trabajadores/as de la cultura.

Charla conjunta entre SATSAID, SADA, SICA APMA y SUTEP. Dirigido a trabajadores del sector en general.

# A continuación se realizarán proyecciones de Cortometrajes producidos en las diez provincias del Norte Grande Argentino

Sábado 4 – OBERA Cine Teatro Oberá

18:00 hs. Charla-Debate: “Accesibilidad en el Audiovisual Argentino”. A cargo Juan Pablo Zaffanella Subgerente de Desarrollo Federal Y Damian Laplace Responsable del programa Cine Inclusión de INCAA. Organizada por IAAviM e INCAA. Dirigido a comunidad hipoacúsica, gestores culturales, productores y público en general. Posteriormente, se realizará la ceremonia de inauguración del Aro Magnético para Hipoacusicos en el espacio INCAA de Obera; con la proyección de la Película “8 cuentos sobre mi hipoacusia” de Charo Matos.