Se olvidaron mas de 3 millones en su remiss y los devolvió

Desde hace 15 años, Juan Dominguez, trabaja como remisero, reconoce que la vida no está fácil con los vaivenes económicos del país, pero aun asi prioriza su «paz mental» antes que el dinero. Es que Juan encontró mas de 3 millones de pesos en su vehículo-este miercoles- los que una pasajera olvidó, pero él la buscó y se los devolvió.

«La sra me pidió le lleve hasta la paradita mas arriba de la entrada al Hospital y ahi la dejé porque se tomaba otro colectivo hasta Posadas, me iba relatando su penuria, porque a su hija la operaban del corazón y estaba muy preocupada, comentó que habían juntado dinero entre todos para hacer frente a la misma. Cuando se baja del vehículo y retomo mi camino, siento que algo pesado cae al piso, en el asiento trasero y ahi veo mucho dinero desparramado, que se había caído de su estuche. Enseguida entendí que era de esa sra y volví. Estaba ya llorando porque se había dado cuenta de que lo perdió. Le dije, no se preocupe, aqui está su dinero», relató Juan al Aire de Integración.

Más allá del reconocimiento a su honradez, recibió una propina, pero Juan dijo que «nunca dudé, sabía que era de ella. No es la primera vez que me pasa, no con un monto asi, pero con celulares que se olvidan o hasta alguna billetera y siempre devuelvo, lo que no es mío, no es mio», destacó.

Los propietarios de la Remisería donde trabaja (Centro) lo destacan, pero Juan no se inmuta ante ello. «Me levanto todos los dias a las 4 y sigo hasta las 18 hs, en mi casa todos trabajan, eso aprendí», sostuvo.

Ejemplo de honradez que no estamos acostumbrados a ver y conocer.