Mitoire, re electo al frente de la CD de la Biblioteca Sarmiento

Si bien la convocatoria fue escasa,-más allá del edicto no se hizo comunicación alguna- se realizó la Asamblea de la Biblioteca Popular Domingo F Sarmiento, que reeligió nuevamente a Hugo Daniel Mitoire, como Presidente de la Comisión Directiva.

La asamblea, que se realizó el martes 25, incorporó a nuevos integrantes en la CD-3 al menos-, pero, sin embargo, pocos se enteraron de su realización.

“Tenemos un poco más de 1000 socios activos que se han sumado en los últimos años es mucho para la proporción de la ciudad y tratamos de estar a la altura de las exigencias de la comunidad. El procedimiento para la convocatoria siempre es uniforme y rutinario, se hace por los diarios con la convocatoria de un edicto con la debida antelación y lo que sí tal vez falló es informar a través de las redes sociales para los socios en general”, reconoció Mitoire, en diálogo con El Aire de Integración.

Como realizaciones de la CD mencionó que en la ultima Feria Internacional del Libro “Se adquirieron e incorporaron 170 nuevos títulos. Tenemos 11 personas adscriptas a la biblioteca que son personal municipal y que hacen la tarea administrativa más allá de las señoras que integran la comisión directiva que hacen muy buen aporte”

Respecto a la existencia de un Bibliomóvil con el que contaban, sostuvo que “lo tuvimos si, pero se vendió porque el mantenimiento de ésta Saveiro costaba mucho y salía más caro el mantenimiento que los resultados del mismo, salimos con nuestro auto particular nomás”, indicó.

Como objetivos futuros mencionó que “estamos peleando por mejorar la cuestión edilicia, la ampliación de la biblioteca por lo que esperamos respuesta del gobierno provincial porque se hace muy difícil con fondos propios o con el subsidio de la Conabip que apenas alcanza para los gastos mayoritarios mensuales”, explicó

“Estamos gestionando también otra bibliotecaria porque una es poco para el movimiento que tenemos, la que tenemos es monotributista, no cobra un sueldo, y es importante su aporte”, expresó al tiempo que se comprometió a convocar a reuniones informativas mensuale. “Por lo menos a través de las redes sociales que tenemos para que comencemos a sumar más personas con nuevas ideas y proyectos,” detalló

