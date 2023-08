Marcha pidiendo justicia en los casos de Josías Galeano y Gladis Gomez

Un grupo de familiares y amigos de Josías Galeano, encabezados por su madre Carolina Ramirez y de Gladis Gomez, encabezados por sus hermanas, Rafaela y Liliana, realizaron una movilización y marcha desde el Centro Cívico de la ciudad de Oberá. Fue en reclamo de mayor celeridad y compromiso de la justicia en el esclarecimiento de ambos hechos.

«Nos juntamos a pedir justicia los por Josías y Gladis que fueron asesinados y lamentablemente no hay nada resuelto. Decidimos unirnos y reclamar, no es fácil pasar esta situación solos. Josías era un niño de 15 años, nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida como lo hicieron» expresó Carolina Ramirez, madre del joven asesinado en abril del 2022.

Por su parte las hermanas de Gladis Gomez, catequista reconocida y querida de la comunidad de la Parroquia Cristo Rey, quien murió luego de ser baleada en su pequeño comercio de Barrio Loma Porá, afirmaron que es muy duro sostener la lucha ante la pasividad de la justicia. «En nuestro caso no hay ningún detenido, los dos sospechosos fueron liberados, así que hay que empezar de cero. Es como que le volvieron a matar porque no existe investigación. Fue tiempo perdido y ahora no nos dan respuestas» señalaron.

Luego de la marcha, ambos grupos coincidieron en la necesidad de unirse, incluso con entornos de otros casos sin resolverse y juntos reclamar. «La comunidad ya no acompaña, es difícil mantener la fuerza, por eso tenemos que unirnos» remarcaron.