La Primera División del Fútbol Femenino inicia el Clausura con mayor número de clubes

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña, programó la primera fecha del Clausura en Primera División, con mayor participación de clubes. Las chicas del Sub 15 y Reserva jugarán la segunda fecha.

El torneo estará dividido en dos zonas. La Zona A tendrá seis equipos: Atlético Oberá, Atlético Campo Grande, Atl. Aristóbulo del Valle, Atlético Alem, Racing de Villa Svea y River de Villa Bonita. En tanto que la Zona B estará integrada por cinco equipos: Ex Alumnos 185, Atlético Campo Viera, Atlético Iguazú, Olimpia y River de Santa Rita. Debido a esto, cada zona jugará la fecha en una cancha diferente.

Primera Fecha- domingo 9/10

Zona A: cancha: Racing de Villa Svea

13.30 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Aristóbulo del Valle

15 hs. Atlético Campo Grande vs. Atlético Alem

16.30 hs. Racing de Villa Svea vs. River de Villa Bonita

Zona B: cancha: Club Olimpia

15 hs. Ex Alumnos 185 vs. Atlético Campo Viera

16.30 hs. Atlético Iguazú vs. Olimpia

Libre: River de Santa Rita

El Sub15 y la Reserva juegan la segunda fecha este sábado 8 en el Enrique Speyer del Complejo Deportivo de Alem con la siguiente programación

Sub 15 – sábado 8/10 – cancha: Complejo Leandro N. Alem

9 hs. Atl. Campo Grande vs. Olimpia

10.15 hs. Ex Alumnos 185 vs. Atlético Iguazú

11.30 hs. Atlético Alem vs. Racing de Villa Svea

Libre: Atlético Oberá

Reserva- sábado 8/10 – cancha: Complejo Leandro N. Alem

14 hs. Olimpia vs. Ex Alumnos 185

15.15 hs. Atl. Campo Viera vs. Atl. A. del Valle

16.30 hs. Atlético Alem vs. Atlético Oberá

Libre: Racing de Villa Svea

