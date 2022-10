El 10 arranca Oberá en Cortos

Ya está todo listo para que comience la 19° edición del Festival Internacional de Cortometrajes “Oberá en Cortos” (OEC), por la identidad y diversidad cultural, que se efectuará del 10 al 14 de octubre. La ciudad de Oberá recibirá a toda la comunidad audiovisual de la región y al público en general, para disfrutar de una diversidad de proyecciones, actividades, talleres y paneles de discusión.

Cartelera de films

Teniendo en cuenta la diversidad de producciones con la cual cuenta la programación, se podrán disfrutar de títulos como: la película recién estrenada a nivel nacional “El monte”, dirigida por formoseño Sebastián Caulier; “Jesús López”, dirigida por Maximiliano Schonfeld y con la colaboración en el guión de la escritora, Selva Almada y “Eldorado” de Francisco Bouzas.

En esta edición se encontrará la última producción de Lucrecia Martel, “Terminal Norte”, filmada durante la pandemia y que registra el proceso creativo de diversos artistas. También estarán presentes “Kanhatek” de Jessica Beard y la aclamada película “El laberinto de las lunas” de Lucrecia Mastrángelo. Otra de las producciones que será parte de Oberá en Cortos es “Apenas el sol”, documental dirigido por Arami Ullón que retrata la crisis humanitaria de la comunidad ayorea del Chaco paraguayo, registrada por Mateo Sobode desde los años sesenta, a través de historias, canciones y testimonios.

Sin pasar por alto las producciones íntegramente grabadas en nuestra región, se presentará en la apertura la película “Las fronteras del tiempo”, del director Sergio Acosta, guión de Nuny Ferreyra y equipo técnico misionero, que pone en foco la problemática de la desigualdad de géneros y el peso del legado familiar. Además, se proyectará como película de cierre “La luz mala” de Carlos Kabal, una comedia que retrata ciertos personajes del Iberá enredados con teorías de visitas alienígenas.

Muestras

Durante el festival se podrá disfrutar de la muestra aniversario de la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía de la Facultad de Arte y Diseño (TMAF), que este año cumple una década de existencia.

Además, con la idea de incentivar a la creación de valores en el ámbito de la animación como formato audiovisual y compartir conocimientos, este año llega al OEC la productora de animación “Can Can Club” con su último cortometraje “Las Peripecias de Sir Percival”.

Cine distendido e inclusivo

Entre los desafíos que se plantea el equipo de producción del festival con vistas a la edición número 20, que se celebrará el año que viene, este año se llevarán a cabo jornadas de cine distendido. Esta modalidad se basa en una función modificada para personas con discapacidad sensorial, espectro autista, trastornos de aprendizaje y otras discapacidades relacionadas con la comunicación. En esta ocasión, la sala de cine se trasformará en un espacio amigable en cuanto a los sonidos o movimientos, permitiendo la libertad de esparcimiento de los espectadores. Una vez terminadas las jornadas, esta experiencia se trasladará a diferentes espacios de la provincia.

A esta actividad, se suma la propuesta del taller de Audiovisual inclusivo, dictado por Chico Fanganello, que tiene como ejes la introducción a la producción de copias adaptadas. También habrá una clínica de guión para largometrajes, dictada por el productor radicado en Misiones, Joséé “Pepe” Salvia. Estas actividades serán el viernes 14 de octubre, desde las 9:00 horas, en la Casa del Bicentenario.

Un espacio para seguir creciendo en comunidad

Desde sus primeras ediciones, el OEC se caracterizó por ser un espacio donde se comparten, debaten y proyectan ideas y pensamientos. Muchos de ellos se materializaron en políticas públicas como la Ley Audiovisual en la provincia y la puesta en marcha del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM).

Entre los desafíos que este año presenta el OEC es ampliar los espacios para generar nuevas pantallas y propuestas. En este sentido, gracias a las gestiones llevadas a cabo por la intendencia del municipio con el Microcines Oberá para que en esta edición se incorpore en forma de prueba piloto con la proyección el dia miercoles a las 21:00 horas del film “As boas maneiras”, dirigida y escrita por Marco Dutra y Juliana Rojas. De esta manera se genera el lazo entre el sector público y privado en el cual se podrá empezar a trabajar para una programación en conjunto para la edición aniversario del año que viene.

Por otro lado, entendiendo los tiempos de cambios que atraviesa el sector cultural y el sector audiovisual, el miércoles 12 de octubre a las 17:00 horas se llevará a cabo el panel denominado “Política y legislaciones en torno al audiovisual argentino. Estarán presentes: el presidente del IAAVIM, Mario Andrés Giménez, el diputado provincial, Hugo Passalacqua y el vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Nicolás Batlle.

El jueves 13 de octubre, por la tarde, se realizará una charla sobre la plataforma CONTAR, donde su director, Marcelo Schpaces, invitará a los productores a conocer cuáles son los pasos a seguir para integrar el catálogo, a hablar sobre la coyuntura particular de las plataformas y debatir sobre la importancia de una OTT (Over The Top) pública

Me gusta esto: Me gusta Cargando...