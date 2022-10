La delegación misionera está regresando de Mar del Plata

La delegación de Misiones emprendió el regreso a la provincia luego de una semana cargada de emoción en Mar del Plata, donde se disputaron los Juegos Nacionales Evita.

El equipo misionero logró resultados importantes a nivel individual y grupal, pero por sobre todas las cosas supo disfrutar al máximo de una experiencia única: conocer Mar del Plata y ser parte de los Juegos Evita, la fiesta más importante del deporte argentino.

Este sábado 29, con varias disciplinas todavía en acción, se cerraron las competencias donde participaron más de 20 mil deportistas de todo el país. Varios equipos de la provincia estuvieron expectantes por conseguir una medalla. El arribo a Misiones está previsto durante la mañana de este domingo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), en la ciudad de Posadas.

Resultados destacados de la última jornada

Lucha Olímpica

Selina G’rden

1º puesto – Libre femenino – categoría hasta 41 Kg

Kevin Martínez

1º puesto – Libre – categoría hasta 44 Kg

Thiago Amarilla

3º puesto – Grecorromana – categoría hasta 41 Kg

Judo

Sheraldín Escalante

1º puesto – categoría hasta 48 Kg

Daila Benítez

2º puesto – categoría hasta 58 Kg

Thiago Carvallo

3º puesto – categoría hasta 53 Kg

Braian Zeballos

3º puesto – categoría hasta 58 Kg

-Bádminton – Doble masculino sub 14

La dupla misionera, integrada por Agustín Franco y Segundo Guerrero Almirón (Oberá), peleó hasta el tercer set el partido final ante San Luis y terminó perdiendo por 2-1. De todos modos los chicos jugaron un gran torneo y merecidamente ganaron la medalla de plata.

-Vóley de playa

Misiones cayó 2-0 en la final vs. Mendoza. Ganó la medalla de plata

-Cestoball

Misiones (Instituto San José, Eldorado) venció a provincia de Buenos Aires 41-40. Ganaron la medalla de bronce.

-Fútbol 11 masculino

Misiones venció 2-0 Chaco. Logró la medalla de bronce

-Vóley sub15 femenino

Misiones superó 2-1 a Córdoba y obtuvo la medalla de bronce

-Futsal femenino sub 14

En el partido por el 3º puesto, Misiones le ganó 2-1 a Entre Ríos. Logró la medalla de bronce.

-Fútbol Mixto

Misiones perdió el partido por el 3º puesto vs San Luis. Finalizó en el 4º puesto.

-Atletismo

Eliana Rosa (San Pedro): 3º puesto en 800m – Sub17

Yonathan Varese (Posadas): 4º puesto en jabalina – Sub17

Nicole Grudke (Oberá): 5º puesto en salto en alto – Sub14

