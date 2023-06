Hay mas incendios estructurales que forestales, desde hace meses

En las ultimas semanas recrudecieron los incendios estructurales en la ciudad de Oberá y localidades aledañas, a diferencia de un año atrás donde los incendios forestales eran los que primaban, debido además a la sequía imperante.

Ahora, según Bomberos de la Policía de Oberá existe mayor concientización del cuidado forestal pero, falta mas prevención en conexiones eléctricas y uso de artefactos.

«Con el tema de la lluvia aminoraron los incendios forestales pero sí aumentaron los incendios estructurales, donde en los últimos tiempos venimos con varios incendios y esto es multicausal, aunque mayormente vinculado a descuidos o negligencia que tiene que ver con falta de controles eléctricos», dijo el Subcomisario Hugo Rodríguez, a cargo del departamento Bomberos de la Policia de Oberá.

Agregó además que «cuando bajan las temperaturas también se usan mucho los hogares y eso generalmente, tiene que ver con chimeneas sin limpiar donde se deposita la grasa y allí se genera luego el principio de incendio. La acumulación de hollín o la grasa puede generar un principio incendio, cuando está obstruida o por algún ave que hace su nido ahí y queda tapada la respiración».

Explicó que otra cuestion a tener en cuenta es la manipulación de niños «de elementos como fósforo, vela buscar cosas debajo de la cama con un papel o vela o cualquier elemento de combustión fácil y eso puede generar algún inconveniente al igual que la utilización de velas en recipientes que no son los apropiados», apuntó.

En cuanto a los desperfectos eléctricos o cortocircuito que menciona mucha gente «tiene varias causas, como el sobrecalentamiento del sistema, la utilización de varios enchufes en una sola toma, no tener disyuntores o no prestar atención al amperaje de los electrodomésticos que tenemos que usar que deben ser específicos para el tomacorriente adecuado», indicó.

En cualquier caso y ante cualquier duda solicitó llamar rápidamente al 911 o bomberos voluntarios o de la Policía. «Si existe alguna duda de alguna emanación de humo o algo vinculado por un posible principio incendio no debe esperarse», precisó.