Fútbol obereño a una fecha de cerrar la clasificación a cuartos de final

Se disputó la 12a fecha del Torneo Apertura 2023 «Dr. Juan Epifanio Barrios». Atlético Campo Grande sigue siendo el puntero, y debajo varios equipos que ya tienen la clasificación a Cuartos de Final. Pero no están todos y eso se definirá en la última fecha.

En Campo Viera, Atlético JC/Independiente recibió al puntero y ya clasificado Atlético Campo Grande, uno con la necesidad de sumar y el otro con el objetivo de seguir en lo alto. Y fue el «Aurinegro» el que sumó de a tres al vencer al local por 2 a 1. Gustavo Cuba Jara abrió la cuenta y Ricardo Damus amplió. Fue Albino Núñez el autor del descuento.

Muy cerca de allí, Atlético Campo Viera recibió a Atlético Iguazú de Leandro N. Alem. El «Tealero» ya no tiene chances de clasificar pero le jugó de igual a igual al conjunto visitante, que de todas formas logró una ajustada victoria gracias al gol de Ariel Ruiz Díaz.

En Oberá, Racing de Villa Svea dio el batacazo al vencer a Ex Alumnos 185 por 3 a 1. La victoria le sirve a la Academia para afirmarse en la tabla,aunque el Exa sigue en carrera pese a la derrota. Rodolfo Cuba, Guillermo Rodríguez y Leandro Osorio anotaron los goles para el equipo local.

Mientras tanto, Atlético Oberá recibió a AEMO en otro duelo de obereños. Fue un duro partido, muy trabado y cortado por la pelea por el balón. El primer tiempo fue parejo y no fue sino hasta el segundo tiempo que el Decano logró llegar al gol. Leo Meza fue quien convirtió el gol que le dio los tres puntos al escolta.

También River de Villa Bonita se sumó a la pelea por la clasificación, al vencer por 2 a 1 a Atlético Alem, con goles de Leo Ramos y Marcos Arndt (de penal).

Y en otro de los partidos de la fecha, aunque entre rivales que no pelean por clasificar, San Martín de 25 de Mayo y Atlético Aristóbulo del Valle empataron 0 a 0.

Resultados 12a fecha

Atlético Oberá 1- AEMO 0

River de Villa Bonita 2 – Atlético Alem 1

Olimpia/San Antonio 5 – River de Sta. Rita 1

Atl. JC/Independiente 1- Atl. Cpo. Grande 2

San Martín 0- Atl. A. del Valle 0

Racing 3 – Ex Alumnos 185 1

Atl. Campo Viera 0- Atlético Iguazú

Próxima fecha (13ra)

Atlético Iguazú vs. Atlético JC

River de Sta Rita vs. Atl. Cpo. Viera.

Ex Alumnos 185 vs. Olimpia/San Antonio

Atl. A del Valle vs. Racing

Atlético Alem vs. San Martín

Aemo vs. River de Villa Bonita

Atl. Cpo. Grande vs. Atlético Oberá