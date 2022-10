Fútbol Femenino: Las chicas de Sub15, Reserva y Primera salen a las canchas

Este sábado en Campo Viera continúa el Torneo Clausura 2022 para la Sub15 y la Reserva, en tanto que la Primera tendrá fútbol el domingo en Santa Rita y en Campo Grande.

En el Club Bowling de Campo Viera, las «Tealeras» (Atlético Campo Viera) serán anfitrionas para una nueva fecha del Torneo Clausura 2022 de Fútbol Femenino de la LROF, para las categorías Sub 15 y Reserva. Como ya es usual, por la mañana se disputarán los partidos de la categoría juvenil y por la tarde lo harán las chicas que están en Reserva. Cabe recordar que en Sub15 se pelean por la punta del torneo Ex Alumnos 185 y Atlético Iguazú (las actuales campeonas tienen fecha libre). En tanto que en Reserva es Racing de Villa Svea el que está puntero.

En tanto que el domingo, River de Santa Rita y Atlético Campo Grande serán locales en sus respectivas canchas. Las «Millos» del Alto Uruguay lo serán por la zona A y las «Aurinegras» por la Zona B. Con apenas dos fechas jugadas, Atlético Oberá y Atletico Alem pelean por la punta de su zona, mientras que en la otra también son dos los que lideran, Atlético Campo Viera y Olimpia.

Programación

Femenino Reserva y Sub15

Sábado 29 – cancha: Club Bowling de Campo Viera

Sub 15

9 hs. Olimpia vs. Atlético Alem

10.15 hs. Atlético Oberá vs. Racing de Villa Svea

11.30 hs. Atlético Campo Grande vs. Ex Alumnos 185

Libre: Atlético Iguazú



Reserva

14 hs. Atlético Alem vs. Ex Alumnos 185

15.15 hs. Racing de Villa Svea vs. Olimpia

16.30 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Campo Viera

Libre: Atlético A. del Valle

3ª fecha Primera Femenino

Domingo 30

ZONA A

Estadio Parque Gral. San Martín (Campo Grande)

13.30 hs. River de Villa Bonita vs. Atl. Aristóbulo del Valle

15.00 hs Racing de Villa Svea vs. Atlético Alem

16.30 hs. Atl. Campo Grande vs. Atlético Oberá

ZONA B

Complejo Dep. de Santa Rita

15.00 hs Atlético Iguazú vs. Ex Alumnos 18

16.30 hs River de Santa Rita vs. Atlético Campo Viera

Libre: Olimpia

