Este finde Fútbol Femenino Sub 15 y Primera

Después del fin de semana dedicado al inicio del Fútbol Infantil Femenino, los equipos de Sub 15 y Primera División retoman el Apertura Oficial de la Liga Regional Obereña de Fútbol

El sábado, el Sub15 dará inicio a las Revanchas. Todo se desarrollará en cancha del Club Atlético Iguazú en Leandro N. Alem. Mientras que el domingo se disputará la 7a fecha del Torneo Apertura 2023 de Primera División. AEMO y Atlético Alem serán los locales, el Rodolfo Lobo Fischer y el Enrique Speyer serán los escenarios para la disputa de los partidos.

Así será la programación:

Sábado 24 – Revanchas Sub15

Cancha: Atlético Iguazú

14 hs. Atlético Oberá vs. Racing de Villa Svea

15.30 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Alem

Domingo 25 -7a fecha (Primera)

Cancha: Rodolfo Lobo Fischer (Complejo Deportivo Ian Barney)

13 hs. River de Santa Rita vs. Atlético Oberá

14.30 hs. San Martín vs. Atlético Iguazú

16 hs. AEMO vs. Atlético Aurora

Cancha: Enrique Speyer (Complejo Deportivo Ricardo Balbín)

14 hs. Racing vs. River de Villa Bonita

16 hs. Atlético Alem vs. Olimpia