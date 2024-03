Epet nº35 de Campo Ramón, con más de 250 alumnos y poco espacio

Unos 90 alumnos corresponden al primer año nada mas, en la Escuela de Educación técnica de Villa Bonita, Cmpo Ramón, cuya matrícula creció exponencialmente, no así, su edificio, que espera hace años una ampliación y sobretodo un taller, además de playón educativo. Las obras comenzaron el año pasado pero todo quedó en una pared. Este año, analizan cómo seguir con padres y docentes, para la práctica de taller y los insumos para el comedor que donan los padres.

«Incrementamos de nuevo la matrícula de la escuela en un 20% promedio general, en primer año ya pasamos los 90 alumnos y suponemos crecerá más en estos dias, ya que hay padres que aun no cobraron salario o lo que fuera y no pudieron mandar a sus hijos», explicó Marcelo Maciel, director de la institución.

«Estamos contentos pero a la vez asustados y preocupados porque nos queda chico el establecimiento, ya no tenemos lugar, la infraestructura no se pudo avanzar y las aulas están llenas de alumnos. Nosotros no limitamos la inscripción, porque es la única Epet en el lugar y entonces a los que quieran estudiar se les trata de buscar un lugar, pero hoy en día ya no entran chicos en el aula», sostuvo.

Añadió que «ni hablemos de la obra del taller que tiene dos metros de pared nada más. Estamos reuniéndonos la semana que viene para analizar que vamos a hacer cómo vamos a trabajar con el taller, si es por turnos o armamos grupos pequeños teniendo en cuenta el espacio que tenemos. Es imposible que entren todos», apuntó.

Dijo que «tenemos contabilizados en los primeros años 90 chicos, pero creo que superaremos los 100, porque siguen llegando. Hoy tenemos 250 alumnos en Secundaria y falta todavía los de la noche que son los cursos de formación profesional, que generalmente son 60 chicos», mencionó.

Mencionó que en la reunión de la proxima semana también se hablará con los padres respecto al comedor, porque si bien el municipio otorga una persona para que cocine, los víveres son donaciones que hacen los padres y está muy difícil todo, así que vamos a ver cómo llevamos adelante también ese comedor tan necesario», precisó.

En cuanto a proyectos y aportes a la comunidad explicó que «este año veremos de potenciar el contacto con empresas y ayudar a la Municipalidad en el mantenimiento de escuelas, porque no tenemos con qué llevar adelante otros proyectos mas ambiciosos que como pasantías realizan los chicos, habrá que ajustarse», finalizó.