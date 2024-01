Entre 2 y 3 estafas por venta de espacios verdes se dan por mes en Oberá

De acuerdo a informes recibidos y denuncias formales, entre 2 o 3 casos de estafas por venta de «mejoras» o tierras que son espacios verdes o municipales-no privadas- se presentan por mes, según el Director de tierras y hábitat de la Municipalidad, Matías Frick

«En el Barrio Copisa se dio recientemente un hecho que tiene denuncia judicial, también antes de año nuevo en Barrio norte con muchas familias involucradas», apuntó.

Dijo que «con la ordenanza sancionada en septiembre por el Concejo Deliberante, tengo la facultad de radicar denuncia, constituir querella en caso de ususrpaciones en la Dirección de tierras.

Hay que señalar que si se compra o vende un inmueble en espacio verde, no se puede conectar servicios. Por eso vamos a insistir en esto, junto al Colegio de escribanos, tratando de concientizar a la población, que sabemos requiere de una vivienda, que no sea engañada, estafada con estos «avivados», que venden lo que no les pertenece, porque luego tendrán otro problema, más allá de perder su dinero», explicó Frick.

El Artículo 181° del Código Penal Argentino prevé penas de entre seis meses a tres años para aquellas personas que usurparen inmuebles. A su vez, la compraventa de mejoras sobre inmuebles usurpados puede configurar el delito de estafa. (Artículo 172° y 173° inciso 9 del Código Penal Argentino).

En la ciudad de Oberá, estos hechos son denunciados ante la Justicia y pueden derivar en serias consecuencias para las personas que incurrieren en estos delitos.