Denuncian faltante de medidores depositados en resguardo en la CELO

Varios ciudadanos que tenían medidores de cash power o agua potable en la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá (Celo) denunciaron en sede judicial y publicamente el faltante de los mismos a la hora de querer utilizarlos.

Tal es el caso de Benito Fernández, quien comentó que «tengo 2 medidores de cash power y de agua otros dos, que los utilizaba en un local y que luego cerré, los dejé a resguardo en la CELO y resulta que ahora cuando voy a querer utilizarlos, me dice que no están», comentó.

«No solo que no estan sino que luego me agregaron me darían uno convencional de energía eléctrica, a lo cual accedí, pero después me dijeron no tenían en existencia. La verdad es todo un caos alli, un desmanejo, por eso hice la denuncia judicial al respecto», señaló el vecino muy ofuscado.

Patricia L. tambien añadió que hace varios años cuando su padre falleció fue a reclamar por el medidor que era de su propiedad y le dijeron no estaba.

«Se paga por ellos, son caros, y no puede ser que nadie sepa donde están, quien controla los biene que son de los socios?», se preguntó Fernández.