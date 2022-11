Denuncian cuenta de red social, que denigraba a alumnos de escuela de Oberá

Una cuenta de la red Instagram, creado con el nombre de la Escuela 185, generó posturas encontradas y hasta acusaciones en la comunidad educativa que derivó en una reunión de padres y directivos la semana anterior. Es que en la misma se publicaba agravios, cuestiones íntimas de alumnos de la institución, entre otras cosas.

«Decidimos convocar a padres de 6 y 7 grado porque entendíamos que venía por allí la cuestión y es necesario que se hagan responsables al dares un celular a sus hijos», dijo Raquel Mascizonek, Directora de la escuela quien añadió que «si bien la educación ya no se concibe sin la tecnología, se necesita el control de los padres en donde navegan y que hacen, más allá de la utilización en la escuela para trabajos. Hablar mal o publicar cosas que no son reales es una responsabilidad de quien utiliza el celular y en caso de menores, de los padres. En la escuela podemos hablarle y aconsejarles pero no más que eso», apuntó.

En esta red se publicaron hechos intimos, personales y hasta falaces que no se sabe la autoría de quien lo hacía, aunque denotaba ser alumno o alumna de la institución.

«Una vez que tomamos intervencion despareció el contenido. Por eos decidimos hablar con los papás de alumnos de 6 y 7 grado. Sin acusar a nadie, pero pidiendo mayor control. Los padres estuvieron de acuerdo e hicimos la denuncia para que el sector delitos cibernéticos tome cartas en esto. Acompañamos captura de pantalla también, para que se pueda aprender de esta situación», indicó la docente.

Dijo que «en el caso de que en la escuela se trabaje con el celular o la tablet, la maestra avisa a los papás, bien utilizado la tecnología es una herramienta. pero el uso de celular particular dentro de la institución no está permitido. Muchos papás piden que sus hijos traigan el celular porque lo necesitan por el colectivo y demás, pero lo dejan en dirección hasta que salen», mencionó.

Sostuvo que en la escuela se hacen charlas de bulling y grooming «con trabajos que han realizado los chicos el peligro en redes y demás, pero, hay que estar atentos igualmente», precisó.

