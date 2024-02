Culminan la zafra tealera ante falta de venta del producto

Con la premisa de buscar alternativas a productores tealeros que no pudieron vender su producción este año, los trabajadores agrícolas, industriales y representantes del gobierno que integran la Comisión provincial del Té, (Coproté) se reunieron este jueves en Campo Viera.

Según Cristian Kingbeil, productor yerbatero y tealero presente en la reunioón, «se habló de hasta donde irá la fecha de zafra, algunos van a parar ya en febrero, otros la segunda semana de marzo y muy pocos seguirán hasta abril, la mayoria iran cerrando sus puertas desde la semana que viene, una empresa que exporta, contaba, que tienen vendidos 30 lotes y cuentan con mas de 100, incluso esos 30 lotes aun no embarcaron, y es muy preocupante», apuntó.

Dijo además que tambien se habló del glifosato y otros productos que permiten controlar plagas que la ley provincial no estipula. «Mmercados que nos iban a comprar y ahora ya no, se levantó solo una cosecha, el fertilizante que se otorgó subsidiado pero con una parte a devolver, estaba previsto que se haga esa devolución en abril, pero para entonces no hay muchos que estarán cosechando, asi que hay que ver como se sigue con eso porque ningun productor quiere quedar con deudas, se hablará con el ejecutivo al respecto», explicó al tiempo que mencionó «veremos qué hacer en la próxima zafra ya que nos queda té ahora y no conviene seguir cosechando».

En cuanto al próximo encuentro explicó que la próxima reunión no tiene fecha «pero cuando se convoque estaremos todos».