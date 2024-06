Colocarán más contenedores en el microcentro para erradicar cestos de basura

Desde esta proxima semana, desde el sector GIRSU (gestión integral de residuos sólidos urbanos) de la Municipalidad de Oberá, se colocarán 10 contenedores de basura en el microcentro de la ciudad y alrededores, con la intención de mejorar el sistema y quitar progresivamente los cestos de basura.

«Vamos a focalizar los esfuerzos para resolver por zona el problema de la recolección pasando por un sistema de puerta a puerta o sesto a sesto, contenerizando la ciudad, eso nos ayuda en varios sentidos, no solamente en el proceso de recolección sino en la cuestión de salubridad. Los residuos en vez de estar distribuidos en varios puntos para su recolección, estarán en un solo lugar en cada cada en un contenedor cerrado, lo que va a ayudar a que los animales no rompan las bolsas y sea también más práctico para el recolector de residuos», explicó Santiago Frick, responsable del área.

Indicó que «Con la primera etapa ya vimos una mejora consustancial, ahora ajustamos y vimos que en algunos lugares había un solo contenedor y era era necesario otro, en otros lugares había dos y necesitaba solo uno y fuimos acomodando. Esta semana próxima vamos a aplicar 10 contenedores más en el microcentro y alrededores para comenzar a erradicar los cestos de basura también», mencionó Frick.

Dijo además que «iremos creciendo hacia afuera y de esta manera organizando también con los camiones recolectores que no son lo mismo para contenedores que para la basura domiciliaria puerta a puerta. Con los contenedores se gasta menos en recursos, se hacen menos paradas, el camión frena menos veces, es mucho más higiénico y práctico y ya se utilizan en muchas grandes urbes porque además además agiliza el recorrido», puntualizó.

En cuanto a las respuestas de la ciudadanía explicó que «la gente esta comprendiendo acerca de separar lo organico de lo inorgánico, compostar. Hay 3 tipos de personas, hay gente que lo hace a diario, hay quien lo hace a veces si y a veces no y otros que no le interesa, del segundo grupo hay muchos, estamos mejorando. El 5 de junio dia del Medio ambiente vamos a hacer actividades sobre el tema pero creo que vamos bien, hace 3 año se apostó fuerte a esto y la comunidad esta respondiendo», finalizó Frick.



[2/6 10:22] lungenorma: Los contenedores son para residuos domiciliarios los que generas en tu casa Las podas lo que se genera dentro de la casa va al punto limpio está en calle Portugal y que vamos a poner otros pero En los contenedores no van ramas no van escombros no van pales no van restos al taller ni de auto ni de chapas

[2/6 10:23] lungenorma: Tampoco van animales muertos que para eso estamos pensando habilitar otro sector

[2/6 10:24] lungenorma: Se saca tres camiones por día en el punto limpio y se hacen cuatro cargas chipeadas con la chipeadora