Chispazos entre la UTE Next y el gobierno municipal de Oberá

La Municipalidad de Oberá a través de sus funcionarios contestó a la empresa prestatria del servicio urbano de pasajeros esta mañana y la respuesta de la misma no se hizo esperar. Lo que presenta el inicio de un conflicto entre ambos sectores.

En principio, luego de una entrevista hecha por un medio de Posadas a Marcelo Zbikoski, titular de la empresa que forma parte de la UTE Next, que tiene gran parte del servicio urbano de transporte en Oberá, donde éste menciona que el municipio le adeuda cerca de mil millones de pesos, lo que habría acarreado una demanda judicial «por trabajar de una manera y no honrar el compromiso, desde julio del 2022», según expreso Zbikoski. Posteriormente, los funcionarios municipales del área movilidad urbana y secretario coordinador llamaron a conferencia de prensa.

Se aclaró que no hay ninguna demanda si un recurso de amparo por la no contestacion de misivas enviadas al municipio por una empresa llamada Guaymbé, que no tiene vinculo legal con el municipio. «Invita a contestar y lo hemos hecho. No hay que confundir a la población, nosotros somos responsables con nuestros bienes de lo que firmamos, pero no es asi como se menciona en la nota», dijo Diego Capoluppo, Secretario coordinador.

Descartaron medidas a tomar y enfatizaron que se trata de un recurso de amparo para contestar notas y nada mas que eso ya que los costos del servicio se abonan con la venta de pasajes y el subsidio por lo que el municio «no tiene que abonar otro canon por eso», mencionaron.

En horas de la tarde, desde la empresa, dieron a conocer un comunicado de prensa donde se señaló que «Como empresa prestataria del Servicio Público de Transporte de Colectivo Urbano de Pasajeros de la ciudad de Oberá y en virtud de la conferencia de prensa realizada durante el día de hoy por las autoridades del municipio, Diego Capolupo, Secretario de Coordinación y el Jefe de Movilidad Urbana Fabián Pizzutti, como así también el representante legal Alejandro Cabral nos vemos en la necesidad de aclarar algunos puntos.

Como empresa ratificamos que los temas de conocimiento público no son falaces. Sin embargo, en virtud del tiempo político en el que estamos inmersos, hemos decidido llamarnos al respetuoso silencio.

Con la actitud tomada esperamos contribuir a evitar la continuidad en la generación de controversias que habiliten malinterpretaciones y continuar siendo herramientas de agresiones de campaña política.

Solamente pretendemos trabajar y continuar cumpliendo los compromisos asumidos con los usuarios y la población. Como todo trabajador, esperamos ser reconocidos por nuestros cumplimientos.

Por otra parte, instamos a las autoridades comunales la rápida solución del tema.» Y firman la nota Next Administradora de Nuevos Negocios S.A. (UTE)