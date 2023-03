Oberá Hockey formativas a puro disfrute. Primera y Mamis en competencia

La actividad de Oberá Hockey avanza con firmeza. La nueva estructura de profesionales y horarios para los diferentes grupos favorece la práctica de la disciplina e incluso la incorporación de más niños y jóvenes a la Escuela. Además ya está en marcha la competencia de la Liga Posadeña, en Primera y Mamis.

El último viernes las categorías formativas Sub 8, Sub 10 y Sub 12 participaron de un encuentro con el Centro de Cazadores de Posadas. Las niñas disfrutaron de una jornada espectacular compartiendo con sus pares los aprendizajes que adquieren en las clases.

Mientras que el domingo 26, la Primera División y Mamis, jugaron por la segunda fecha del Apertura de la Liga Posadeña, en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, Cepard. En ambos casos sumaron un punto, producto de empates.

Las Mamis igualaron con el Club Educación 0 a 0 y la Primera 2 a 2 con Capri. Los dos goles para el equipo obereño fueron convertidos por Claudia Fuglistaler. Con estos resultados y jugadas 2 fechas ambos combinados se encuentran invictos con 4 puntos.