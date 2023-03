Adicciones cada vez con mas daño, se observan en la zona centro

Con 968 pacientes registrados y la incorporación al Oasis de la Misericordia de 2 niños de 10 y 11 años en la jornada de este lunes, la Pastoral de Adicciones ve con preocupación el crecimiento de adictos y las consecuencias cada vez mas fuertes en las personas.

«Estamos trabajando muy duro, pero nuestro plantel es externo, con asistencia ambulatoria y no tiene internación por lo que es muy difícil seguir con el tratamiento», señaló Jose Fabio, médico y responsable del sector.

«Es muy difícil conseguir internación en el medio oficial sin cargo, hay privados pero no hay posibilidades de internar a quienes no tienen recursos, o sea, estamos limitados. Hace años que reclamamos este centro de atención que sea con internación, tengo información de que este año se iba a construir, el propio Ministro me dijo que ya se hicieron movimientos de suelo en el terreno, pero no avanzó más», agregó

Añadió que «hoy veo otro anuncio en medios informativos de la construcción de otro centro en la localidad en San Pedro, que está muy bueno, pero nosotros no tenemos nada y hace años venimos luchando», explicó.

Fabio dijo que la intención es armar una especie de comunidad terapéutica, para que la persona adicta pueda rehabilitarse y para que se pueda capacitar en algun oficio y asi poder trabajar.

«Estamos agradecidos al municipio y al Ministerio de prevención de adicciones por el apoyo que nos dan como Oasis de la misericordia, pero es necesario un lugar para internar, la zona centro requiere un centro con internación, aunque tiene que quedar claro que nosotros no podemos hacernos cargo de su fucnionamiento, mñas allña del trabajo que ya hacemos», precisó.

Indicó asimismo que cada vez es más grave la situación,»por varios motivos: la edad más temprana de los intoxicados cuyas familias piden atención, muchos consumo de sustancias que es realmente grave y además la destrucción inmediata de la psiquis, del físico, se nota mucho ante el consumo mayormente de la pedra o el Paco, que son los residuos de la cocaína que se mezcla con cualquier otra sustancia; lo que trae problemas de adicción enorme y destrucción del sistema nervioso y la fisonomía de la persona», apuntó.

«Como equipo, nos genera mucha angustia y mucha tristeza esta situación pero como creemos que la misericordia es superadora, tambien vemos con satisfacción como muchos se recuperan y los vemos cursando sin consumo de sustancias, eso es muy bueno», manifestó.

En el equipo trabajan dos psiquiatras, cinco psicólogos, un psicopedagogo y dos trabajadores sociales

«El consumo problemático es un infierno que los atrapa y es muy difícil salir de ese túnel oscuro, por eso necesitamos ayuda de los profesionales que viene muy bien en este caso. Trabajamos en conjunto con narcóticos y alcohólicos anónimos también», puntualizó Fabio.

La necesidad de atención existe en todos lados y a la Pastoral ya les piden ayuda desde 2 de mayo y tambien desde San Vicente.