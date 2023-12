Buscan reconvertir el Hogar de Madres en tránsito en un Hogar para pernocte de mujeres

Si bien aun resta la decisión de la Comisión Directiva, la titular del Hogar de Madres en tránsito, Lia Feltan confirmó que en reunión con funcionarios municipales, analizaron reconvertir el Hogar en un sector para mujeres que necesiten pernocte por varias razones y no solamente para esperar el momento de dar a luz a sus hijos.

» Lo que conversamos con la encargada del área de la mujer de la Municipalidad,fue darle algún tipo de utilidad a la institución que hace tantos años trabajó por el bien de las mamás y que en este momento no se usa, estamos tratando de reconvertir la función porque no están llegando las embarazadas como venían antes porque las condiciones son diferentes; hay más vías de comunicación, mejores servicios, ambulancias, las mamás ya no se quedan en el hogar. Por ello estamos buscando la manera de que sea útil a la comunidad el espacio pero de otra manera», señaló.

Dijo que de ninguna manera se pensó en vender el edificio, sino simplemente reconvertir.

«Vamos a recibir a mujeres que tengan que hacer algún tratamiento o que tengan que hacer trámites y que no tengan dónde quedarse, esto es, sería un hogar de mujeres que necesiten quedarse en algún espacio», apuntó Feltan.

Mencionó que «la municipalidad tiene un lugar destinado a los hombres para pernoctar de noche y en este caso sería para las mujeres».

Igualmente, como el hogar depende de una asociación civil con personería jurídica, «vamos a decididrlo en reunión y para hacer este trabajo conjunto se debería hacer un convenio con la municipalidad, todo se está evaluando», explicó.