Analizaron la situación Federal de la Cultura y la Comunicación en la FayD

Con la presencia del Ministro de Cultura de la Provincia Joselo Schuapp, el Vice rector de la UNam, Sergio Katogui, legisladores bonaerenses integrantes del Frente Cultural Federal, la decana de la FAyD, Ivonne Aquino y el propio Intendente Pablo Hassan, además de otras autoridades, se efectuó en la tarde de este Jueves 11, el Pre Congreso de Cultura y Comunicación que se replicará en todas las provincias para analizar la situación de la cultura y la comunicación a nivel nacional.

«Estamos junto al sector cultural porque todos somos parte de esto, desde la provincia siempre se ha acompañado con las autoridades provinciales a toda expresión cultural y la educación universitaria. Creemos que la lucha por la cultura no debe cesar jamas, es el alma de nuestro pueblo, por eso esta dedicatoria al espiritu y el alma de Ramón Ayala, que ya descansa en la provincia», dijo el Ministro Schuapp.

«Tuvimos la eliminacion total de recursos desde el 10 de diciembre hasta aca, 1100 millones a cero pesos, nada de lo que hace a la Cultura tuvo algun ingreso, nosotros recibiamos un recurso que cada persona en el pais aportaba con su impuesto, se lograron muchas cosas e incentivos para el desarrollo cultural, este año no se ha activado nada», señaló Schuapp.

De su lado, el Vicerector de la UNam, Sergio Katogui mencionó que «nuestra situación es difícil, delicada. No podemos decir que no estamos en funcionamiento en la Universidad, pero si que nos está costando. Los comedores universitarios comenzaron a reactivarse en algunas sedes, en Oberá será la próxima semana pero todo nos cuesta mucho y lo que no hay es reaseguro de continuidad, lamentablemente», señaló.

Asimismo, la Decana de la FAyD, Ivonne Aquino sostuvo que»Esta mirada federal es importante, porque nos atravieza a todos, ha sido un encuentro muy amplio y con diversidad de representaciones, equipos de investigación y trabajo conjunto, nos sentimos orgullosos que este primer encuentro haya sido en la Facultad de Arte y diseño de Oberá».

El temario incluyó debates y análisis en cine y artes audiovisuales, teatro y escénicas, danza y variedades, comunicación, medios publicos y alternativos; musica y mercado de la musica; artes plásticas y artesania; letras, bibliotecas y publicaciones.