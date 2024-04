Las Decanas y Aemo al Regional Federal. El Apertura local ya tiene fecha

Atlético Oberá y AEMO ya conocen a sus respectivos rivales para lo que será la fase de grupos de la zona Litoral Norte del Torneo Federal Regional Amateur Femenino. Mientras que el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Ragional Obereña confirmó que el Apertura se iniciará el 21 de abril, en categorás Sub 15, Reserva y Primera.

Las representantes de la Liga Regional Obereña de Fútbol integrarán la Zona Litoral Norte. La misma estará conformada por tres zonas de tres equipos, de las cuales dos son para los equipos misioneros. AEMO estará en la zona 1, donde competirá con Guaraní A. Franco (Liga Posadeña) y Unidos San Antonio de la Liga Apostoleña. Por su parte, Atlético Oberá estará en la zona 2, con Bartolomé Mitre (Liga Posadeña) y Rosamonte (Liga Apostoleña).

La Primera Ronda será con partidos de ida y vuelta, clasificando a la Segunda Ronda los ubicados en primer lugar de todas zonas (3 equipos); y, el club ubicado como mejor segundo. Los cuatro clasificados se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, y los ganadores clasificarán a la Final, que también será de ida y vuelta, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador regional.

El torneo inicia el próximo domingo 12 de mayo con el siguiente fixture:

Primera Fecha

Zona 1: AEMO vs U. San Antonio. Libre: Guaraní A. Franco

Zona 2: Mitre vs. Atlético Oberá. Libre: Rosamonte

Segunda Fecha

Zona 1: Guaraní A. Franco vs AEMO. Libre: U. San Antonio

Zona 2: Rosamonte vs. Mitre. Libre: Atlético Oberá

Tercera Fecha

Zona 1: U. San Antonio vs. Guaraní A. Franco. Libre: AEMO

Zona 2: Atlético Oberá vs. Rosamonte. Libre: Mitre