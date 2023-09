Ya está en marcha el Clausura de Fútbol Masculino de la Liga Regional Obereña

El último domingo dio inicio un nuevo torneo organizado por la Liga Regional Obereña de Fútbol. El torneo Clausura 2023 comenzó con tres partidos y el próximo fin de semana se completará la primera fecha.

El Clausura se juega con un formato de dos zonas, de siete equipos cada una. En la Zona A están Olimpia/San Antonio, Atlético Aristóbulo del Valle, AEMO, River de Santa Rita, Independiente/JC, Atlético Oberá y Atlético Alem. En tanto que en la Zona B, Ex Alumnos 185, Atlético Campo Grande, River de Villa Bonita, Racing de Villa Svea, Atlético Campo Viera, Atlético Iguazú y San Martín. Todos participan con Cuarta y Primera División.

Por la zona A, salieron a jugar Olimpia/San Antonio y Atlético Aristóbulo del Valle. El Rojo del Tiro Federal logró sus primeros tres puntos al vencer a su primer rival por 3 a 0.

Por la misma zona, el campeón del Apertura, Atlético Oberá, logró la primera victoria en este torneo en su visita a Independiente/JC de Campo Viera. El Decano obereño ganó por 2 a 0.

En tanto que por la zona B, el único partido que se disputó fue entre Racing de Villa Svea y Atlético Campo Viera. El cruce fue parejo y finalizó con un empate sin goles.

Todos los partidos que no se disputaron serán reprogramados.

Formato del torneo

El Torneo Clausura 2023 tendrá 5 (cinco) fechas, con un interzonal por fecha, luego clasificará a los Cuatro mejores ubicados de cada zona a instancias de Cuartos de Final, donde se cruzarán (1° de una zona con el 4° de la otra zona y 2° vs. 3°) a un solo partido que se disputará en cancha del mejor posicionado (en caso de empate se define por penales). De igual forma, los cuatro equipos clasificados a Semifinales se cruzarán teniendo en cuenta las posiciones en etapa de clasificación (el mejor posicionado vs el cuarto y el segundo vs. el tercero), a un solo partido donde será local el mejor ubicado.

La Final, en tanto, será de ida y vuelta.

Resultados Primera Fecha

Zona A

Cuarta: Olimpia/San Antonio 1 – Atl. Aristóbulo del Valle 0.

Primera: Olimpia/San Antonio 3 – Atl. Aristóbulo del Valle 0.

Cuarta: Independiente/JC 0 – Atlético Oberá 3

Primera: Independiente/JC 0 – Atlético Oberá 2

Zona B

Cuarta: Racing Villa Svea 1 – Atl. Campo Viera 4

Primera: Racing Villa Svea 0 – Atlético Campo Viera 0

Pendientes Primera Fecha

Zona A:

AEMO vs. River de Santa Rita

Zona B:

Atlético Campo Grande vs. Ex Alumnos 185

River de Villa Bonita vs. San Martín

Interzonal: Atlético Alem vs. Atlético Iguazú