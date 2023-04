Solicitaron la colocación de separadores viales en un tramo urbano de la Ruta Nacional 14

En la 8° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante solicitó al Ejecutivo Municipal que se requiera a Vialidad Nacional la colocación de separadores viales en la Ruta Nacional N° 14 a la altura del Km 876, considerando que los separadores viales fueron colocados, pero posteriormente retirados, ocasionando luego de ello, más accidentes en la zona y lamentablemente algunos de gravedad, por lo que es sumamente necesario que se vuelvan a colocar estos elementos, con el fin de reorganizar el tránsito y evitar que los vehículos puedan trasponer de carril.

El Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán indicó que tiempo atrás desde el Concejo Deliberante se autorizó al Ejecutivo a realizar esta solicitud a Vialidad Nacional y colocar esos separadores en la Ruta, “con los reiterados accidentes se fueron destruyendo esos separadores. Ahora veríamos con agrado a través de esta Ordenanza que los vuelvan a poner porque eran de mucha importancia y es de público conocimiento el grave inconveniente que hay en ese lugar, al menos hasta que salgan las colectoras”, indicó el edil.

El dictamen aprobado en la Sesión señala que vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente solicite a Vialidad Nacional la colocación de separadores viales en la Ruta N 14 altura km 876.

Marrodán agregó que esta no es una solución definitiva, sino que es un paliativo para evitar que ocurran tantos accidentes graves, “es muy preocupante porque son muchos los accidentes que han sucedido en estas últimas semanas. Como paliativo creo que habrá que tomar conciencia como conductores, porque muchos accidentes ocurren por imprudencia o descuido de la gente. No estamos para analizar cada situación en particular, pero si llamamos a la reflexión y que cada uno sea consciente de que es una zona peligrosa, por lo que hay que tomar las precauciones necesarias. Ahora no nos queda otra alternativa, hasta que se defina o se terminen las obras de colectoras y por momento lo que vimos como paliativo es volver a poner esa separación”, finalizó.