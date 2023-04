Dramática bajante de toma de agua en Villa Bonita

Las pocas lluvias que se presentan esporádicamente en la zona centro, no abastecen de agua a las napas subterrñaneas para que éstas puedan proveer a la población del vital líquido. En Villa Bonita, Campo Ramón, la Mutual de agua provee a la comunidad-unos 800 socios-por horas, en forma rotativa o con un camión cisterna cedido en calidad de préstamo por una empresa de la zona.

Según Carlos Mojziuk, presidente de la mutual «los tajamares se han secado, hace bastante tiempo que venimos con esta problemátiva y ahora ya no hay más nada, las lluvias no alcanzan a cargar los pozos ni el tajamar, no se recarga. Las otras vertientes tambien mermó mucho y un pozo perforado que se hizo bombeó unas 19 hs y paró de bombear, y aunque la empresa perforó mas hondo, 270 mts , no hay agua», indicó.

«A las 0 de anoche-lunes- algo llegaba pero poco, tratamos de distribuir con el camión a la poblacion de barrios Iprodha. Hace 2 años que venimos notando esta disminución y si bien se hizo una nueva fuente de agua a 600 metros que teníamos, no alcanza. Estamos pasando momentos dificiles, Colonia Acaraguá aun tiene, Villa Unión tambien falla el pozo y ahora se piensa hacer otro pozo en Villa Bonita, con el IMAS la próxima semana», acotó.