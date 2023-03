Se viene el Apertura de la Liga de Fútbol «Dr. Juan Barrios»

La Liga Regional Obereña de Fútbol programó los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura 2023, Dr. Juan Barrios, en Primera y Cuarta División. La competencia llevará el nombre del reconocido dirigente de Santa Rita, colaborador incansable de la Liga y el fútbol regional.

El sábado 18, se disputará el partido entre Atlético Iguazú de Leandro N. Alem y River de Santa Rita . En tanto que los demás partidos se disputarán el domingo 19.

Formato del Apertura 2023

El torneo Apertura será un torneo de “todos contra todos” a una sola rueda, con Cuartos de Final, Semifinal (Ida y Vuelta) y Final (Ida y Vuelta). Un total de 18 fechas que finalizará a mediados de julio.

Se destaca el regreso a la competencia de Atlético JC/Independiente de Campo Viera y Atlético Campo Grande.

PRIMERA DIVISIÓN

Primera Fecha

Sábado 18 – 16 hs.

Atlético Iguazú vs. River de Santa Rita. Cancha: Atlético Iguazú

Domingo 19 – 14 hs.

River de Villa Bonita vs. Atlético Campo Grande. Estadio: Juan A. Juritsch

Domingo 19 – 16 hs.

Independiente/JC vs. Atlético Oberá. Cancha: Independiente

San Martín vs. AEMO. Cancha: Complejo Dep. 25 de Mayo

Racing de Villa Svea vs. Atlético Alem. Estadio: Juan Prats Ribas

Olimpia/San Antonio vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Estadio: Juan G. Cáceres

Atlético Campo Viera vs. Ex Alumnos 185. Cancha: Club Bowling

CUARTA DIVISIÓN

Primera Fecha

Domingo 19 – 14 hs.

Independiente/JC vs. Atlético Oberá. Cancha: Independiente

San Martín vs. AEMO. Cancha: Complejo Dep. 25 de Mayo

Racing de Villa Svea vs. Atlético Alem. Estadio: Juan Prats Ribas

Olimpia/San Antonio vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Estadio: Juan G. Cáceres

Atlético Campo Viera vs. Ex Alumnos 185. Cancha: Club Bowling