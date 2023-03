Consultorio inclusivo para comunidad LGBTQ+ en Samic Oberá

(Bastina Lara, referente)

Se puso en marcha en el Hospital Samic de Oberá, un consultorio inclusivo para atención de la comunidad LGBTQ+, reclamo que desde este sector de la comunidad hace tiempo venían solicitando.

Bastian Lara, referente de varones trans de Misiones de ATTA se refirió al tema y mas allá de mostrarse contento con la iniciativa sostuvo que fue un largo camino recorrido hasta acá para lograr este consultorio inclusivo. “Nosotros exigimos este espacio porque era necesario un consultorio inclusivo en el hospital porque la comunidad LGBTQ +, sufre discriminación y maltrato permanentemente por –muchas veces- falta de información en profesionales de salud”, expresó.



“Hay casos en los cuales a la hora de una atención médica no conocen lo que es un varón trans, o mujer trans y menos aún sus derechos, pero conocen si todo lo que es la contraindicación de lo que son las hormonas. Hemos sido muchas veces humilladxs, o simplemente quedamos “en espera” de una atención, sin resultados”.

“Algunos preferimos no acercarnos a un consultorio médico, aguantarnos algún dolor para no caer en un lugar donde nos sentimos humillados o maltratados, donde nos tratan muchas veces como “experimentos”, apuntó.

Sostuvo que “Hoy agradecemos este avance que es tener atención de salud pública en un consultorio para la comunidad LGBTQ+. Sé que no solamente hablo por mi sino por toda la comunidad trans. La Dra Vanesa Varrocechio ha trabajado con nosotros y nos ha escuchado, nos cumplió un sueño que es acceder a la hormonización, dándonos un lugarcito para ser atendidos y escuchados, eso nos da aliento y nos hace pensar que se puede mejorar”, destacó Lara.

También agradeció a “enfermeras de Segunda Zona y al Director Héctor González que hizo que esta realidad sea otra, hoy la comunidad trans puede respirar con tranquilidad porque después de tantos años de lucha, de reclamar por el derecho y acceso a la salud, tenemos ese espacio, ya no tenemos que viajar a otro lado a buscar atención. Podemos decir que en Oberá ahora tenemos hormonización y acompañamiento y próximamente vamos a poder acceder a cirugías bajo la ley 26.473 de identidad de género, que nos ampara”, explicó Lara.