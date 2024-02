Se reune la coproté este Jueves y yerbateros siguen en la búsqueda de mejor precio

Este jueves a las 9 hs se reunirá la Comisión Provincial del Té (Coproté) en Campo Viera para analizar la situación grave que atraviezan los productores, mientras que los yerbateros siguen en la búsqueda de un mejor precio. El último sábado se reunieron en Oberá para ir evaluando cómo avanzar. Según Cristian Klingbeil » tenemos un valor de $500 por kilo pero eso es para lo inmediato para la zafra de verano, lamentablemente estamos viendo que se está intentando instalar que ese precio sea para la zafra gruesa para el invierno y no es así, porque creemos que debería ser de $700 el kg de hoja verde, porque hay que actualizar en base a la inflación que tenemos», apuntó.

El productor señaló además que «no podemos negar que las cosas están subiendo y que siguen subiendo, como el aumento de combustible que arrastra todo y por eso pedimos un valor de $700 para que se empiece a discutir a partir de ahí», explicó.

Dijo que «necesitamos que el INYM tenga un presidente y luego saber en qué situación está el organismo, hay un DNU vigente que le quita todas las facultades al INYM de fijar precios, pero por otro lado vienen funcionarios de Buenos Aires y dice que todavía no está reglamentado el DNU,así que hay mucha confusión. Si no tenemos instituto vamos a tener que buscar una herramienta que nos ayude a fijar el precio a la materia prima de la hoja verde», añadió

Coproté

Klingbeil también se refirió a la situación de los productores tealeros y definió a ello como de «situación terminal». «Estamos muy complicados, pasamos hasta ahora momentos muy difíciles por la cuestión climática, secaderos sin chips, tormentas, secaderos sin luz, productores que han tirado muchos miles de kilos de té al piso y ahora los secaderos están avisando de que van a ir cerrando sus puertas a fin de este mes, otros estarían cerrando la semana antes de pascuas, porque no se recupera ni el 5% de la inversión que han hecho a los teales, es una situación muy angustiante», apuntó.

Explicó que «A nivel nacional estamos en un momento muy complejo, no sabemos para dónde va a ir el gobierno y afuera están esperando que esto genere más confusión y en vez de pagarnos 1,40 dolar, nos quieren pagar 80 centavos, porque no damos firmeza dentro del país y entonces la gente de afuera pretende comprarnos a menor precio y eso no nos beneficia. Hicieron que nuestros secaderos estén llenos de té y no hay compra por esta misma situación de duda. Los secadero tienen sus depósitos llenos de té, no se está exportando a los niveles que debiera exportarse y esto genera un sobre stock , por lo que se planifica ir cerrándo secaderos, todo eso vamos a hablar en esta reunión de la Coproté», mencionó