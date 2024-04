Se inicia el Apertura Femenino Primera División

TEAMOHIJOO

Los equipos femeninos de Primera División de los clubes Racing de Villa Svea, Atlético Alem, Atlético Oberá, AEMO, Olimpia, River de Villa Bonita, Atlético Iguazú y Atl. Aristóbulo del Valle, serán protagonistas del Torneo Apertura 2024 de la Liga Regional Obereña de Fútbol. Mientras que la categoría Sub 15 se iniciará el 27 abril y la Reserva el 4 mayo.

La modalidad del torneo de la Primera, será todos contra todos a una rueda. Los mejores cuatro equipos disputarán la Semifinal y los dos clasificados, la Final. Por otro lado, el DFF resolvió que los equipos involucrados en Copa Federal y sus contrincantes, jugarán sus partidos de Liga un día de semana por la noche.

El torneo llevará el nombre “Rosy” Mereles, referente del Club Racing de Villa Svea.

Programa 1° Fecha: Primera División- 21 de abril

11.00 hs. Atlético Iguazú vs Olimpia.

12.40 hs. Atl. Alem vs Atl. Aristóbulo del Valle.

14.20 hs. Racing V. Svea vs River de Villa Bonita.

16.00 hs. Atlético Oberá vs AEMO.

Cancha: Club Atlético Oberá



