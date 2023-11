Se definen las semifinales del Clausura

La Liga Regional Obereña de Fútbol programó los partidos revancha de semifinales del Torneo Clausura «Juan C. Rossberg» tanto en Cuarta División, como en Primera. Por lo tanto este venidero fin de semana se conocerán los finalistas en ambas categorías.

Programa Semifinales Primera División (Revancha).

Atlético Oberá vs Olimpia San Antonio. Sábado 2, a las 16.30, en el estadio Alfonso Feversani. En el partido de ida el Decano se impuso por 2 a 1.

Aemo vs Atlético Campo Grande. Domingo 3, a las 17, en el estadio Rodolfo Lobo Fischer. En laida igualaron 1 a 1.

Cuarta División

Domingo 03/12. 17 hs. Atlético Iguazú vs. AEMO. Cancha: Atlético Iguazú. En la ida se impuso Iguazú por 1 a 0.

Domingo 03/12. 16.30 hs. Atl. Cpo. Grande vs. Ex Alumnos 185. Estadio Parque Gral. San Martín. En el primer cruce empataron 0 a 0.